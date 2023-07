Chiny cierpliwie czekają, aż wolny świat zmęczy się Ukrainą

W ocenie szefa pekińskiego biura brytyjskiego tygodnika "The Economist" Davida Renniesa prawdziwym zwycięzcą wojny w Ukrainie będą Chiny, które chcą rozdawać karty w nowym porządku świata.

Choć brzmi to paradoksalnie, Chiny mogą być gwarantem pokoju kończącego trwającą wojnę w Ukrainie.

Państwo Środka testuje wytrzymałość NATO, a pośrednio także Unii Europejskiej na przedłużający się konflikt.

Prorosyjskie Chiny cały czas są w grze. Upowszechnia się przekonanie, że tylko one są w stanie trzymać w ryzach Rosję i ustrzec świat przed kolejnymi agresywnymi pomysłami Moskwy.

W ocenie szefa pekińskiego biura tygodnika “The Economist” Davida Renniesa Chiny cierpliwie czekają na to, jaki nowy porządek świata wyłoni się z powojennej rzeczywistości. Im bardziej brutalny, tym lepiej dla Pekinu.

Do tego, że wojna na Ukrainie trwa, powoli się przyzwyczajamy. Media każdego dnia podają rutynowe wiadomości o sytuacji na froncie, postępach ukraińskiej ofensywy, ciężkich walkach o kolejne wioski. Ataki dronów, uderzenia w obiekty cywilne, rakiety wystrzeliwane przez Rosjan z pokładów statków wojennych na Morzu Czarnym także stały się oczywistością.

Pewne zamieszanie spowodowało niedawno pojawienie się ukraińskich dronów nad Moskwą. O tym, że sytuacja była bardzo poważna, świadczy fakt, że podmoskiewskie lotnisko Wnukowo 4 lipca tego roku na trzy godziny wstrzymało pracę ze względu na techniczne problemy, jak podano w oficjalnym komunikacie.

Z drugiej strony mamy do czynienia z wielką polityką, w której w grę wchodzą dostawy wojskowe o wartości przekraczającej już 50 miliardów euro. Niemal wszystkie magazyny zostały już przewietrzone w państwach należących do NATO (Pakt Północnoatlantycki) oraz w Australii i Nowej Zelandii. Czołgi, wozy bojowe, samoloty, broń krótka, amunicja płyną nieprzerwanym strumieniem do ukraińskiej armii.

Mamy także do czynienia z inicjatywami politycznymi, które dotyczą przyszłej pomocy w odbudowie zniszczonej infrastruktury i całej gospodarki na Ukrainie. Padają astronomiczne wręcz kwoty dotyczące niezbędnych nakładów na reaktywację tego wszystkiego, co powinno decydować o normalnym funkcjonowaniu państwa.

Wojna na zmęczenie? Wołodymyr Zełenski wie, że zaangażowanie wolnego świata w pomoc wojskową będzie słabło

Padają przy tym pytania, na które jeszcze nie ma odpowiedzi, ale pewnie z czasem zaczną się pojawiać. Przede wszystkim - kiedy i na jakich warunkach możliwe jest zakończenie tego konfliktu? Jakie cele zamierza osiągnąć Władimir Putin, zanim powie swoim dowódcom stop? Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wie, że z każdym miesiącem zaangażowanie wojskowe i finansowe ze strony licznych donatorów będzie słabło. Jak wobec tego zamierza się zachować?

Ważnym sygnałem dotyczącym zdolności do kompromisu i prowadzenia tak zwanej realpolitik będzie stanowisko ukraińskie związane z przedłużeniem umowy zbożowej, która wygasa 17 lipca 2023 roku. Rosjanie w zamian za zgodę na jej przedłużenie domagają się zgody na eksport amoniaku przez ukraińskie porty, włączenie przynajmniej jednego banku do systemu rozliczeń transferowych SWIFT, dostępu do rynku nawozów sztucznych i części zamiennych do maszyn rolniczych.

W dniach 11-12 lipca tego roku podczas trwania szczytu NATO w Wilnie padnie wiele deklaracji w sprawie Ukrainy: o zapewnieniu pomocy, przyszłym udziale w Pakcie Transatlantyckim, niezachwianym przekonaniu, że Rosja musi tę wojnę przegrać. Warto jednak pamiętać, że już 13 lipca, dzień po tym, jak delegacje z najważniejszymi przywódcami wolnego świata odlecą do domu, wszystko zostanie po staremu.

Zapewnienia dotyczące przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO nie spowodują zmiany układu wojskowego na froncie

W tle zabiegów dyplomatycznych i polityki, która odbywa się na najwyższych szczeblach władzy, mamy do czynienia z wieloma kwestiami, które od wybuchu wojny, w końcu lutego 2022 roku, kompletnie zmieniły obraz świata. Od tego czasu zmieniła się geografia zaopatrzenia Europy w gaz ziemny i ropę naftową. Dotychczas pewne biznesy prowadzone z rosyjskimi oligarchami za przyzwoleniem Kremla nagle przestały przynosić zyski. Z wielu z nich trzeba się było po prostu wycofać.

Rosja krwawi - tak, to prawda, rubel znacznie się osłabił, gospodarka skurczyła się, spadły rezerwy walutowe. Stała się także graczem drugiej klasy w relacjach międzynarodowych. Bez względu na wszystko fakt, że Putin nie może swobodnie pojechać do Johannesburga na szczyt BRICS, czyli organizacji współpracy gospodarczej skupiającej Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki, pokazuje poziom izolacji.

Władimir Putin oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze o zbrodnie przeciwko ludzkości przestał być dla dużej części świata partnerem do rozmowy. Od czasu do czasu przyjmuje w Moskwie szefów państw i rządów, którym nie przeszkadza fakt mordowania niewinnej, cywilnej ludności przez rosyjską armię, ponieważ, jak można to określić, mają inny typ wrażliwości społecznej i stosują odmienne zasady moralne w polityce.

Chiny pozostają neutralne w wojnie, choć nieoficjalnie blisko współdziałają z Rosją

W tym kontekście warto zastanowić się, kto tak naprawdę jest dziś największym beneficjentem trwającego konfliktu i jak to może się przedstawiać w kolejnych miesiącach i latach. Bardzo ciekawe tezy postawił szef pekińskiego biura brytyjskiego tygodnika “The Economist” David Rennies. W wielu punktach można z nimi dyskutować, jednak generalna myśl, że to właśnie Chiny będą zwycięzcą, jest zasadniczo słuszna.

Oficjalne stanowisko Chin jest takie, że pozostają neutralne w tej wojnie, ale nie sposób nie dostrzec ewidentnie rosyjskiego przechyłu. Dla wolnego świata Putin powinien zapłacić wysoką cenę za wywołanie wojny, ale dla Chin już niekoniecznie. Ostateczna kwestia, do kogo należy Krym oraz przyłączenie marionetkowych republik Donieckiej czy Ługańskiej do Rosji, nie ma dla Pekinu kompletnie żadnego znaczenia.

Dla Chin ważne jest to, że w odpowiedzi na agresję Rosji zwiększył się międzynarodowy poziom relacji gospodarczych, kulturalnych, ale zwłaszcza wojskowych i politycznych z Tajwanem uważnym w Pekinie za zbuntowaną wyspę. Dlatego trwa - tak ważne dla Chin - testowanie zdolności NATO do długotrwałej i bardzo kosztownej operacji militarnej przeciwko Rosji.

Nałożenie sankcji na wymianę gospodarczą z rosyjskimi firmami nie powoduje długofalowych problemów dla chińskiego biznesu poza zamknięciem Jedwabnego Szlaku i możliwości transportu kontenerów koleją do Polski, a potem dalej do pozostałych odbiorców w Unii Europejskiej. Czyli generalnie jest to spokojny rozwój sytuacji. W momencie gwałtownego spadku cen frachtu Jedwabny Szlak nie jest też tak przydatny, jak się wcześniej zdawało.

Xi Jinping bardzo liczy na udział chińskich firm w przyszłej odbudowie gospodarki ukraińskiej

Nie opowiadając się po żadnej ze stron, teoretycznie Chiny mogą być w momencie zakończenia wojny gwarantem status quo na Kremlu i liczącym się krajem w odbudowie zniszczonej Ukrainy. Prezydent Xi Jinping chłodno kalkuluje i wie, że osłabienie rosyjskich pozycji pozwoli na wzmocnienie relacji z byłymi postsowieckimi republikami, w tym zwłaszcza z Kazachstanem, Uzbekistanem i Turkmenistanem.

Chiny mają pieniądze, dysponują dostępem do technologii i mają ogromny rynek zbytu, co jest kapitałem samym w sobie. Wołodymyr Zełenski już kilka razy publicznie zapraszał je do stołu rozmów pokojowych, ponieważ ma świadomość, że tylko one są w stanie powstrzymać Rosję przed kolejnymi pomysłami na prowadzenie działań zbrojnych. Czyli prorosyjskie Chiny cały czas są w grze.

Straty Rosji na arenie międzynarodowej są zyskiem dla Chin? Nie wydaje się to do końca zgodne z prawdą. W ciągu zaledwie kilku miesięcy Rosja opanowała militarnie kraje afrykańskie tak zwanego Sahelu. Czad, Republika Środkowoafrykańska, Mali, a ostatnio także Sudan weszły w jej strefę wpływów. Z tych państw musiały się ewakuować wojska francuskie. Teraz zaś ONZ w trybie pilnym, od 1 lipca tego roku, kończy swoją misję pokojową w Mali. W miejsce błękitnych hełmów pojawili się najemnicy z Grupy Wagnera.

Rosja nadal występuje w roli światowego żandarma, utrzymując przy władzy skorumpowane reżimy wojskowe

Chiny mają przewagę militarną, ale nie odgrywają mimo wszystko roli światowego żandarma. O ile bowiem pomagają juncie generałów w Myanmarze, to jednak oficjalnie nie wysyłają żołnierzy, jak to się stało w przypadku Rosjan, którzy zaangażowali się w Syrii po stronie prezydenta Baszara al-Asada. Czyli ten element w międzynarodowej układance nadal pozostanie w gestii Putina.

W grze jest także sprawa chińsko-indyjskiego konfliktu granicznego. Choć obecnie wydaje się to mało prawdopodobne, gdyby jednak doszło do wymiany ognia pomiędzy dwoma państwami dysponującymi bronią jądrową, wówczas Chiny mogłyby naciskać na Rosję, aby ta ograniczyła eksport wyposażenia wojskowego do Indii.

Jednak najważniejszym zyskiem, jaki w ciągu tych ostatnich miesięcy odczuwają Chiny, jest dostęp do taniej rosyjskiej ropy naftowej, gazu ziemnego, miedzi, metali ziem rzadkich. Po nałożeniu sankcji właśnie do Chin płynie strumień surowców. Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe z Rosji korzystają z chińskich systemów płatniczych i rozliczeniowych.

Oddzielnym tematem jest umiędzynarodowienie rozliczeń w chińskim juanie. Przed agresją na Ukrainę w tej walucie dokonywano około 2 procent rozliczeń w handlu międzynarodowym, a teraz już 4 procent. Duże ilości rosyjskiej ropy naftowej dostarczanej między innymi do Pakistanu, Indii, a zwłaszcza do Chin nie są już rozliczane w dolarze amerykańskim, tylko w juanie.

- Chiny cierpliwie czekają, aż Zachód zmęczy się tą wojną, a następnie zakładają, że wyłoni się nowy, bardziej brutalny porządek świata. To zdecydowanie bardziej odpowiada chińskiemu postrzeganiu stosunków międzynarodowych. Inaczej są także definiowane podziały. Rosja pozostanie, ale jeszcze długo po zakończeniu wojny nikt nie będzie miał do niej zaufania, znajdzie się poza głównym nurtem polityki. A to bardzo wzmocni Chiny. Wojna w jednym zakątku Europy zmienia mapę światowego porządku - pisze na łamach “The Economist” David Rennies.

Najbliższe miesiące zapewne będą decydowały o tym, jak ukształtuje się światowy układ sił i jakie miejsce w nowym, powojennym porządku zajmą w nim Chiny, a także Rosja.