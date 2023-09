Chiny coraz mniej przyjazne dla inwestorów zagranicznych

Rywalizacja chińsko-amerykańska, spowolnienie gospodarcze i nowe prawo antyszpiegowskie nie ułatwiają życia zagranicznym przedsiębiorcom w Chinach. Zagraniczni inwestorzy obawiają się zarówno o klimat geopolityczny, jak i kierunki ewolucji chińskiego rynku.

19 września Amerykańska Izba Handlowa w Szanghaju opublikowała raport opracowany wspólnie z PwC China dotyczący klimatu biznesowego w Chinach. W badaniu wzięło udział 325 firm zrzeszonych w izbie.

Zagraniczni inwestorzy odczuwają pogorszenie klimatu w Chinach

Blisko jedna trzecia respondentów odpowiedziała, że podejście do firm zagranicznych, jak również prawodawstwo z tym związane, uległo pogorszeniu w ciągu ostatniego roku. Tylko 52 proc. firm – najmniej w historii badań - zachowuje optymizm co do swojej działalności w Państwie Środka w ciągu następnych pięciu lat. W tym samym przedziale czasowym 40 proc. respondentów liczy na to, że Chiny będą dla nich rynkiem, na którym wzrost przychodów ich firm będzie najszybszy. Jest to spadek o 7 pp. r./r..

Wyniki powyższego badania ukazują przede wszystkim na sporą niepewność co do dalszej działalności w Chinach. 31 proc. z nich chce zwiększyć swoje inwestycje w tym roku w porównaniu z 2022 r. Głównym argumentem tej grupy jest rosnący potencjał tamtejszego rynku. Jednocześnie 22 proc. respondentów chce zmniejszyć swoje inwestycje ze względu na niepewność związaną z nowymi regulacjami i rywalizacją chińsko-amerykańską. Z tego samego powodu 19 proc. przedsiębiorców rozważa przeniesienie przynajmniej części swojej działalności z Chin do innych państw. Z kolei 40 proc. respondentów, którzy planowali swoje inwestycje w Państwie Środka, zamierza lub już przekierowuje je w inne miejsca – głównie do państw Azji Południowo-Wschodniej.

Chiny stają się coraz bardziej wymagającym rynkiem dla zagranicznych inwestorów

Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej Sean Stein stwierdził, że Chiny stają się coraz bardziej wymagającym rynkiem dla zagranicznych inwestorów, czego wyrazem jest mniej transparentne i bardziej zmienne prawodawstwo.

Podobnego zdania jest izba handlowa Unii Europejskiej, która w swoim ostatnim oświadczeniu przyznaje, że wraz z otwarciem się Chin po pandemii, zagraniczne firmy liczyły na dość szybki wzrost gospodarczy. Zamiast tego występuje spowolnienie a zmiany w chińskim prawodawstwie zwiększyły jedynie niepewność przedsiębiorców co do przyszłości ich biznesu w Państwie Środka.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma