Chiny: Część uczniów wróciła do szkół po przerwie spowodowanej epidemią

Tysiące uczniów w Pekinie, Szanghaju i prowincji Guangdong na południu Chin wróciły w poniedziałek do szkół średnich po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. W placówkach obowiązują nadzwyczajne środki ostrożności.

W Szanghaju i Kantonie, stolicy prowincji Guangdong, naukę wznowili uczniowie ostatnich klas gimnazjów i liceów. W Pekinie - tylko licealiści, przygotowujący się do ważnego i trudnego egzaminu gaokao (odpowiednik matury), od którego może zależeć całe ich przyszłe życie. Egzaminy te zostały z powodu epidemii przesunięte o miesiąc, na lipiec.

Szczytowy okres szerzenia się koronawirusa w Chinach minął wiele tygodni temu, ale w kraju wciąż występują obawy o nawrót epidemii. W niedzielę w ciągu doby w Chinach kontynentalnych potwierdzono tylko trzy nowe przypadki Covid-19 i 25 infekcji bezobjawowych.

Przy wejściu do jednego z kantońskich gimnazjów namalowano na chodniku pasy mające zapewnić dystans pomiędzy wchodzącymi uczniami. Na wejściu każdy poddawany jest pomiarowi temperatury, dezynfekuje ręce i przechodzi przez matę nasączoną substancją odkażającą podeszwy butów - wyjaśnił PAP pracownik szkoły.

"Nie było dziś nikogo z podwyższoną temperaturą" - dodał ten pracownik.

Na zdjęciach ze szkół publikowanych przez miejscowe media widać uczniów w maseczkach ochronnych, siedzących pojedynczo w ławkach i ustawiających się w kolejce w metrowych odstępach.

Uczennica trzeciej klasy gimnazjum Yang Kaifei powiedziała PAP, że cieszy się z powrotu do szkoły po trzech miesiącach przerwy. Zaznaczyła jednak, że nawet w domu codziennie przygotowywała się do kończącego naukę w gimnazjum egzaminu zhongkao, by dostać się do dobrego liceum.

W Kantonie wszyscy powracający do szkół uczniowie, nauczyciele, kucharze i inni pracownicy placówek przeszli testy na koronawirusa. W sobotę zakażenie wykryto u 15-letniej uczennicy, która przybyła niedawno z prowincji Hubei, gdzie znajdowało się pierwotne ognisko pandemii; dziewczyna nie miała objawów - podały kantońskie media.

Tymczasem uczniowie szkół średnich w Hongkongu od piątku piszą egzaminy wstępne na studia, które pierwotnie miały się odbyć pod koniec marca. W poniedziałek wielu uczniów przybyło na miejsce testu z kilkugodzinnym wyprzedzeniem, obawiając się opóźnień związanych z kontrolami epidemicznymi - podała publiczna stacja RTHK.

