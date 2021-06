Chiny: do odporności zbiorowej na Covid-19 potrzebujemy 2,2 mld dawek szczepionki

Chińscy epidemiolodzy skorygowali szacunki i oceniają teraz, że aby w kraju powstała odporność zbiorowa, szczepionki przeciw Covid-19 musi przyjąć 80-85 proc. mieszkańców, co oznacza ponad 2,2 mld dawek – podał we wtorek dziennik „South China Morning Post”.

Nowe, wyższe szacunki oparte są na danych dotyczących zaraźliwości wirusa i skuteczności szczepionek - powiedział w poniedziałek telewizji CCTV epidemiolog chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) Shao Yiming.

Dzień wcześniej chińska państwowa komisja zdrowia ogłosiła, że w kraju podano już ponad miliard dawek szczepionek przeciw Covid-19. Nie sprecyzowało jednak, jaki odsetek ludności jest już w pełni zaszczepiony.

Chińskie władze informowały wcześniej o planach zaszczepienia do końca roku 70 proc. mieszkańców kraju, co według komisji zdrowia miało wytworzyć w chińskim społeczeństwie "wielki mur odporności" - przypomina "SCMP".

Według chińskich naukowców do uzyskania odporności zbiorowej potrzebna jest pełna ochrona 66 proc. społeczeństwa. Szczepionki nie mają jednak 100-procentowej skuteczności, więc zaszczepionych musi zostać więcej ludzi.

"Nasze szczepionki nie zapewniają 100-procentowej ochrony, więc musimy podnieść tę wartość 66 procent ludności do 80 lub 85 procent. Jako że w naszym kraju jest 1,4 mld ludzi, ponad miliard z nich musi zostać zaszczepionych, by osiągnąć odporność zbiorową" - powiedział Shao.

W chińskim programie szczepień stosowanych jest kilka rodzimych preparatów, z których większość wymaga podania dwóch dawek. Używana jest jednak również jednodawkowa szczepionka firmy CanSino Biologics, jak też specyfik firmy Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, który wymaga trzech dawek.

"Będziemy w stanie wyprodukować 5 mld dawek szczepionek do końca roku. Przy założeniu dwóch dawek na osobę 5 mld to wystarczająca liczba dawek. Mamy zdolności i zasoby, by zbudować barierę odporności zbiorowej na poziomie krajowym" - twierdzi Shao.

Wśród naukowców pojawiają się obawy, czy szczepionki będą równie skuteczne przeciwko wariantowi Delta, wykrytemu po raz pierwszy w Indiach i uznawanemu za bardziej zaraźliwy - pisze "SCMP". Wariant Delta zaatakował niedawno również w Chinach, gdzie odpowiadał za nowe ognisko choroby wykryte w Kantonie.

Wirusolog z Uniwersytetu Wuhańskiego Yang Zhanqiu ocenił jednak w rozmowie z państwowym dziennikiem "Global Times", że mutacje wariantu Delta "nie wpłyną na ochronę, jaką zapewniają obecne szczepionki". Jego zdaniem najlepszą metodą obrony przed tym wariantem pozostaje szybka i szeroka kampania szczepień.

Z Kantonu Andrzej Borowiak