Chiny: Dziesiątki imprez targowych przełożonych z powodu wirusa

Ponad 20 dużych imprez targowych i konferencji branżowych w Azji zostało przełożonych z powodu epidemii koronawirusa, która w Chinach zabiła już 563 osoby. Dotyczy to wydarzeń, na których w poprzednich latach podpisywano umowy opiewające na miliardy dolarów.

Organizator zaplanowanych na dni 1-4 marca Targów Wschodniochińskich w Szanghaju ogłosił, że "z powodu poważnej sytuacji epidemiologicznej" wydarzenie zostało przełożone. Nowy termin nie został jeszcze ustalony - napisano. W ubiegłym roku na targach podpisano według organizatorów kontrakty warte 2,3 mld USD.

Wśród odroczonych imprez są też organizowana co roku konferencja handlowa globalnej branży układów scalonych SEMICON oraz międzynarodowe targi materiałów budowlanych w Szanghaju, planowane pierwotnie na drugą połowę marca. Przełożone będzie też Chińskie Forum Rozwoju, w którym biorą udział delegacje wysokiego szczebla z międzynarodowych firm i rządów państw. Forum odbywa się zwykle pod koniec marca.

Operator hali, w której odbywa się najstarsza i największa wystawa handlowa w Chinach, Targi Kantońskie, poinformował o tymczasowym zawieszeniu wszelkich wydarzeń targowych z powodu epidemii. W komunikacie nie napisano wprost, czy dotyczy to również wiosennej edycji Targów Kantońskich, która powinna się rozpocząć 15 kwietnia. Według organizatorów rok temu podczas tego wydarzenia zawarto umowy warte ponad 207 mld juanów (prawie 30 mld USD).

W Singapurze z powodu zagrożenia wirusem odroczono targi hotelarskie Food and Hotel Asia oraz targi turystyczne NATAS Travel 2020.

Niektóre chińskie regiony przedłużyły okres wolny od pracy związany ze Świętem Wiosny do 10 lutego. Wiele firm w kraju wciąż nie działa, a wiele innych poprosiło pracowników, by pracowali zdalnie.

Pekin rozważa też przesunięcie dorocznej sesji krajowego parlamentu - podała w czwartek agencja Reutera, powołując się na pięć anonimowych źródeł. Liczące ok. 3 tys. delegatów Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL) zbiera się zwykle w Pekinie 5 marca na trwającą ok. 10 dni sesję, by zatwierdzić nowe prawa i ogłosić cele gospodarcze na dany rok.

Na czwartkowym briefingu rzeczniczka chińskiego MSZ oświadczyła, że nie ma informacji w sprawie ewentualnego przesunięcia w czasie sesji OZPL. Jeśli obrady zostaną przełożone, będzie to pierwszy taki przypadek od 1995 roku, gdy ustalono marcowy termin - zaznacza Reuters.

Z Kantonu Andrzej Borowiak