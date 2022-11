Chiny: Ekspertka: Xi Jinping obawia się rosnącego niezadowolenia młodych ludzi, więc zwiększa kontrolę

Przywódca Chin Xi Jinping zwiększył nacisk na kontrolę młodych ludzi, być może dlatego, że zdaje sobie sprawę, iż ewentualne niepokoje społeczne mogą wyjść właśnie od tej grupy – oceniła w rozmowie z PAP dr Justyna Szczudlik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM).

W niemal dwugodzinnym przemówieniu na zakończonym niedawno XX zjeździe Komunistycznej Partii Chin (KCPh) Xi skupił się na konieczności ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Kwestia wzrostu gospodarczego spadła na drugi plan.

"Xi obawia się potencjalnej destabilizacji, głównie z wewnątrz. Świadczy o tym powiązane kwestii bezpieczeństwa narodowego z koniecznością stabilności wewnętrznej" - oceniła dr Szczudlik.

Ekspertka zwróciła uwagę, że we fragmencie o konieczności wzmacniania partii i jej przywództwa Xi poruszył również temat polityki "zero Covid". "Może to świadczyć o tym, że partia jest zaniepokojona ujawnianymi w czasie lockdownów niepokojami społecznymi, takie niezadowolenie sygnalizują też niektórzy członkowie partii" - podkreśliła ekspertka PISM.

Xi oświadczył, że cała partia powinna uznać "pracę dotyczącą młodzieży" za sprawę o "strategicznym znaczeniu". "Uzbroimy młodzież w naukową teorię partii, zainspirujemy oryginalną misją, będziemy dla niej zaufanymi przewodnikami i entuzjastami pracy z młodzieżą" - powiedział, wzywając młodych ludzi, by "niezłomnie podążali za partią i jej przewodnictwem".

Według dr Szczudlik oznacza to zmianę narracji w porównaniu z poprzednim zjazdem KPCh z 2017 roku. "Teraz nacisk jest na kontrolę partii wśród ludzi młodych. Moim zdaniem może to świadczyć o tym, że Xi Jinping zdaje sobie sprawę, że ewentualne niepokoje społeczne mogą właśnie wyjść od tej grupy ludzi" - oceniła ekspertka.

Jej zdaniem jest to tym bardziej prawdopodobne, że Xi zasygnalizował utrzymanie polityki "zero Covid", która hamuje rozwój chińskiej gospodarki i wywołuje niezadowolenie społeczne. Zakłócenia w działalności firm prowadzą do wzrostu bezrobocia, które - według oficjalnych wskaźników - wynosiło we wrześniu 5,5 proc. Problemy na rynku pracy dotykają w największym stopniu ludzi młodych. Wśród osób w wieku 16-24 lat stopa bezrobocia wynosiła 17,9 proc.

W ostatnich latach partia pod rządami Xi znacznie zacieśniła już kontrolę ideologiczną nad młodzieżą. Wprowadzono nowe ograniczenia dotyczące gier komputerowych, serwisów streamingowych i mediów społecznościowych. Pekin twierdzi, że walczy z nadmiarem rozrywki, "niezdrowymi wartościami" i "nienormalną estetyką", ale według analityków kampanie mają na celu eliminację zagranicznych wpływów kulturowych i zduszenie wszelkiego sprzeciwu wobec partii.

Towarzyszy temu promocja "edukacji patriotycznej" i nauczanie "myśli Xi Jinpinga dla nowej ery socjalizmu o chińskiej specyfice" - doktryny przywódcy - w placówkach oświatowych, od szkół podstawowych po uniwersytety. Wielu ekspertów ocenia to jako indoktrynację i przejaw powrotu kultu jednostki, znanego z czasów przewodniczącego Mao Zedonga.