Chiny: Eksport i import wzrosły w maju powyżej oczekiwań po złagodzeniu lockdownu w Szanghaju

Wartość eksportu z Chin wzrosła w maju o 16,9 proc. rok do roku, znacznie przebijając prognozy analityków; po raz pierwszy od trzech miesięcy podniosła się również wartość importu do ChRL – podała w czwartek agencja Reutera, wiążąc to ze złagodzeniem lockdownu w Szanghaju.

Reuters ocenia nadspodziewanie dobre wyniki handlu zagranicznego Chin jako pozytywny znak dla drugiej pod względem wielkości gospodarki świata. Perspektywy wciąż komplikuje jednak wojna na Ukrainie, wzrost cen materiałów i stóp procentowych w USA i Europie. Te same czynniki wywołują obawy o globalną recesję.

Eksport z Chin był w maju o 16,9 proc. wyższy niż w maju ubiegłego roku. Był to najszybszy wzrost odnotowany od stycznia i ponad dwa razy wyższy od przewidywań analityków, którzy spodziewali się wzrostu o 8 proc. W kwietniu eksport wzrósł o 3,9 proc.

"Sądzimy, że to ożywienie może trwać, jeśli nie będzie kolejnych lockdownów" - oceniła główna ekonomistka ds. Chin w ING Iris Pang. Jej zdaniem odnotowany wzrost eksportu i importu wynikał głównie z przywrócenia sprawności portu w Szanghaju w ostatnim tygodniu maja.

Według oficjalnych danych szanghajski port, który w związku z największą falą Covid-19 od 2020 roku pracował w kwietniu na bardzo ograniczoną skalę, powrócił pod koniec maja do normalnego poziomu obsługi kontenerów w 95,3 proc.

Import do Chin był w maju o 4,1 proc. większy niż rok wcześniej. Również w tym przypadku wzrost wiązany jest ze złagodzeniem utrudnień logistycznych. Eksperci spodziewali się wzrostu o 2 proc.

Aktywność gospodarcza w Chinach spadła w kwietniu w związku z falą zakażeń koronawirusem i surowymi restrykcjami wprowadzanymi przez władze w ramach strategii "zero Covid". Doprowadziły one do spadku przepustowości portów i autostrad oraz zakłóceń w pracy fabryk.

By ustabilizować sytuację, rząd polecił lokalnym urzędnikom ożywienie łańcuchów dostaw i wzrostu gospodarczego oraz zapanowanie nad bezrobociem. Główni producenci samochodów byli w stanie w maju zwiększyć produkcję, a przepustowość terminali kontenerowych w portach morskich i na lotniskach wraca do normy sprzed lockdownu - ocenia Reuters.

Producent samochodów elektrycznych Tesla wznowił pracę swojej fabryki w Szanghaju 19 kwietnia po 22 dniach przestoju spowodowanego lockdownem. Na początku maja z fabryki wyszła pierwsza partia eksportowa, a normalną wydajność produkcji przywrócono pod koniec tego miesiąca - podała agencja.