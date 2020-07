Chiny grożą Australii odwetem w sprawie Hongkongu

Władze ChRL potępiły w czwartek decyzję rządu Australii o zawieszeniu umowy ekstradycyjnej z Hongkongiem po wprowadzeniu tam kontrowersyjnego prawa o bezpieczeństwie. Rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian oświadczył, że Chiny mogą podjąć działania odwetowe.

Chińska ambasada w Canberze wyraziła sprzeciw wobec "bezpodstawnych zarzutów i środków" ogłoszonych przez rząd australijski, któremu zarzuciła hipokryzję i czynienie "nieodpowiedzialnych komentarzy" w sprawie Hongkongu.

"Wzywamy stronę australijską, by natychmiast przestała się wtrącać w sprawy Hongkongu i wewnętrzne sprawy Chin pod jakimkolwiek pretekstem i w jakikolwiek sposób" - napisano w komunikacie opublikowanym na stronie chińskiej ambasady.

W Pekinie rzecznik chińskiego MSZ oświadczył na rutynowym briefingu prasowym, że Chiny rezerwują sobie prawo do podjęcia działań w odpowiedzi na decyzję australijskiego rządu.

Premier Australii Scott Morrison ogłosił wcześniej w czwartek, że jego rząd zawiesza realizację umowy o ekstradycji z Hongkongiem w związku z narzuconym temu regionowi przez Pekin prawem o bezpieczeństwie państwowym, które w powszechnej opinii znacznie ograniczyło autonomię Hongkongu i zagroziło jego praworządności.

Morrison zapowiedział szeroki program pomocy dla ok. 10 tys. Hongkończyków, którzy przebywają już w Australii, a także ułatwienia wizowe dla obywateli regionu, którzy mogą tam przybyć w przyszłości. Władze kraju zachęcają również międzynarodowe instytucje finansowe z siedzibami w Hongkongu, by przenosiły się do Australii.

Australijskie MSZ przestrzegło swoich obywateli, że nowe prawo pozostawia szerokie pole do interpretacji, więc mogą teraz być w Hongkongu "bardziej zagrożeni zatrzymaniem z nieprecyzyjnie określonych powodów". Wówczas grozić im może transfer do Chin kontynentalnych i proces na podstawie tamtejszych przepisów - napisano na stronie z ostrzeżeniami dla podróżnych.

Z Kantonu Andrzej Borowiak