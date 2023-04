Chiny i Brazylia zacieśnią współpracę w branży czipów, chcą handlować we własnych walutach

Chiny i Brazylia zacieśnią współpracę w rolnictwie, badaniach naukowych, branży układów scalonych i finansach, wzmacniając handel we własnych walutach – ogłoszono we wspólnym oświadczeniu, wydanym w piątek w czasie wizyty prezydenta Brazylii Luiza Inacio Luli da Silvy w Pekinie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W czasie wizyty prezydenta Brazylii Luiza Inacio Luli da Silvy w Pekinie podpisano 15 umów i memorandów, w tym dotyczące budowy szóstego satelity do monitorowania Amazonii, rozwoju technologii telekomunikacyjnej 5G, internetu i cyberbezpieczeństwa.

Lula zaprosił przywódcę Chin Xi Jinpinga do złożenia wizyty w Brazylii w 2024 roku - wynika z dokumentu, opublikowanego przez chińską agencję prasową Xinhua.

Chiny są największym rynkiem eksportowym dla Brazylii, Brazylia jest zaś największym odbiorcą chińskich inwestycji w Ameryce Łacińskiej.

Xi podkreślił, że Lula jest "starym przyjacielem ludu chińskiego", a relacje z Brazylią są wysoko na liście priorytetów dyplomatycznych Pekinu - podała Xinhua.

We wspólnym oświadczeniu obie strony odniosły się również do wojny na Ukrainie, oceniając, że "dialog i negocjacje są jedynym możliwym sposobem na rozwiązanie kryzysu ukraińskiego". Zaapelowały, by "więcej krajów odegrało konstruktywną rolę w promowaniu politycznego rozwiązania kryzysu".

Brazylia zainteresowana chińskimi inwestycjami w technologiach informacyjnych

Podpisano 15 umów i memorandów, w tym dotyczące budowy szóstego satelity do monitorowania Amazonii, rozwoju technologii telekomunikacyjnej 5G, internetu i cyberbezpieczeństwa.

Agencja Reutera zaznacza, że technologie informacyjne są kwestią sporną w relacjach Chin z USA i państwami europejskimi, ale Brazylia jest zainteresowana przyciągnięciem chińskich inwestycji w tej branży. Doradca Luli ds. polityki zagranicznej Celso Amorim powiedział, że rząd nie zawetuje budowy chińskiej fabryki półprzewodników w Brazylii.

Brazylia i Chiny chcą zmniejszenia zależności od amerykańskiego dolara

Brazylia i Chiny pogłębią badania nad handlem przy użyciu własnych walut - powiedział dziennikarzom w Pekinie brazylijski minister finansów Fernando Haddad, zaznaczając, że temat ten od dawna jest w planach państw grupy BRICS. Wpisuje się to w zabiegi Pekinu, mające na celu zmniejszenie zależności od amerykańskiego dolara.

We wspólnym oświadczeniu strony zapowiedziały pogłębianie współpracy w ramach BRICS, a także wsparcie dla "aktywnych dyskusji" na temat poszerzenia tej grupy. Do Brics, oprócz Brazylii i Chin, należą również Rosja, Indie i RPA.

Chiny i Brazylia wyraziły też skłonność do poszerzenia wzajemnych inwestycji i współpracy w sektorze portowym, infrastrukturze, logistyce, energetyce, branży wydobywczej, eksploracji Kosmosu, rolnictwie, ochronie środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu, turystyce, kulturze, przemyśle wytwórczym i sektorze wysokich technologii. Handel towarami rolno-spożywczymi uznały za obszar o znaczeniu strategicznym.

Lula przybył do Chin w środę wieczorem. W czwartek w Szanghaju odwiedził siedzibę założonego przez BRICS Nowego Banku Rozwoju (NDB), gdzie ocenił, że uwalnia on kraje rozwijające się od "podporządkowania tradycyjnym instytucjom finansowym, które chcą nami rządzić".

Chiny są największym rynkiem eksportowym dla Brazylii i sprowadzają z tego kraju soję, wołowinę, rudę żelaza, drób, trzcinę cukrową, bawełnę i ropę naftową, warte miliardy dolarów rocznie - podkreśla agencja AP. Według chińskich mediów Brazylia jest zaś największym odbiorcą chińskich inwestycji w Ameryce Łacińskiej.