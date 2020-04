Chiny i Korea Płd. uzgodniły możliwość wizyt biznesowych w czasie pandemii

Chiny i Korea Płd. doszły do porozumienia w sprawie podróży biznesowych w czasie pandemii koronawirusa – poinformowało w środę południowokoreańskie MSZ. Wyłączenie przedsiębiorców z Korei Płd. z zakazu wjazdu do ChRL ma zmniejszyć gospodarcze skutki kryzysu.

W praktyce zgodnie z wypracowanym porozumieniem południowokoreańscy przedsiębiorcy będą mogli od maja odwiedzać pięć chińskich miast i regionów - przekazała agencja Yonhap, cytując MSZ w Seulu.

Według tej agencji decyzja została zatwierdzona w środę na spotkaniu roboczym z udziałem przedstawicieli resortów spraw zagranicznych obu państw. Ma na celu ułatwienie podróży w sprawach biznesowych i minimalizację strat gospodarczych wynikających z ograniczeń epidemicznych.

Pod koniec marca władze ChRL ogłosiły zakaz wjazdu na terytorium kraju dla większości obcokrajowców na podstawie wiz i pozwoleń na pobyt wydanych wcześniej. Osoby, których przyjazd do Chin ma na celu "konieczne działania handlowe, naukowe lub inne" mogą starać się o nowe wizy - informowało wtedy MSZ w Pekinie.

Osoby powracające lub przybywające do ChRL z zagranicy są również zobowiązane do odbycia co najmniej 14-dniowej kwarantanny.

Środowe porozumienie upraszcza proces aplikacji wizowych dla południowokoreańskich przedsiębiorców posiadających zaproszenia od firm zarejestrowanych w ChRL. Będą oni musieli przedstawić certyfikaty zdrowotne, a po przybyciu do Chin będą musieli spędzić jeden lub dwa dni w wyznaczonych ośrodkach i przejść badanie na koronawirusa - podał Yonhap.

Porozumienie obejmuje 10 chińskich miast i regionów, ale tylko pięć z nich, miasto wydzielone Szanghaj oraz prowincje Liaoning, Szantung, Jiangsu i Anhui, ma obecnie regularne połączenia pasażerskie z Koreą Płd. - wyjaśniło MSZ w Seulu.

Andrzej Borowiak