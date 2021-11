Chiny i USA osiągnęły porozumienie w sprawie restrykcji wobec dziennikarzy

Chiny i USA uzgodniły obustronne rozluźnienie restrykcji wizowych wobec korespondentów – potwierdziło w środę chińskie MSZ. Umowę ogłoszono po rozmowach prezydenta USA Joe Bidena z przywódcą Chin Xi Jinpingiem na temat unikania konfliktu pomiędzy obu krajami.

Nasilenie restrykcji wobec dziennikarzy z obu państw towarzyszyło wojnie handlowo-technologicznej, wytoczonej Chinom przez byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. W ubiegłym roku eskalacja obostrzeń doprowadziła do wydalenia z Chin kilkunastu amerykańskich korespondentów.

Dzięki nowej umowie akredytowani w Chinach korespondenci amerykańscy oraz pracujący w USA korespondenci chińscy będą mogli swobodniej wyjeżdżać i wjeżdżać do tych krajów. Wizy dziennikarskie będą zasadniczo wydawane na rok, a nie - jak dotąd - na trzy miesiące.

O zawarciu porozumienia poinformowały najpierw państwowe chińskie media, a później potwierdził to zarówno Departament Stanu USA, jak i MSZ Chin.

"Po wielu rundach konsultacji Chiny i USA doszły niedawno do (…) konsensusu na bazie wzajemnego szacunku, wzajemności i obustronnej korzyści" - powiedział na rutynowym briefingu prasowym rzecznik MSZ w Pekinie Zhao Lijian.

Departament Stanu USA wyraził zadowolenie z osiągniętego porozumienia, ale zaznaczył, że ocenia je zaledwie "jako pierwsze kroki". Zapowiedział dalszą pracę na rzecz "poszerzenia dostępu i poprawy warunków dla amerykańskich i innych zagranicznych mediów" w Chinach.

W lutym 2020 roku władze USA zaklasyfikowały przedstawicielstwa pięciu chińskich mediów do kategorii "zagranicznych misji", co umożliwiło większy nadzór nad nimi. Miesiąc później z Chin wydalono, poprzez nieprzedłużenie wiz, 13 dziennikarzy wpływowych amerykańskich mediów, w tym dzienników "New York Times", "Washington Post" i "Wall Street Journal".

Nie jest jasne, czy na mocy nowego porozumienia wydaleni dziennikarze będą mogli wrócić do Chin.

Z Kantonu Andrzej Borowiak