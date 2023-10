Chiny: Igrzyska Azjatyckie - cenzura usuwa zdjęcie biegaczek z numerami nawiązującymi do masakry na Tiananmen

Zdjęcie dwóch chińskich lekkoatletek, obejmujących się po finale biegu na 100 m przez płotki na Igrzyskach Azjatyckich w Hangzhou, zostało ocenzurowane w chińskich mediach społecznościowych. Powodem są numery torów przyklejone do ich ud, które nieumyślnie nawiązywały do daty masakry na placu Tiananmen w 1989 roku.

Lin Yuwei, biegnąca po torze 6 i Wu Yanni z toru 4, które rywalizowały w ubiegłą niedzielę w finale biegu na 100 m ppł w ramach Igrzysk Azjatyckich w Hangzhou, objęły się po minięciu linii mety (Lin zdobyła złoto z czasem 12,74 sekundy). Zdjęcie obu kobiet z profilu pokazuje "6 4".

Zestawienie cyfr "6 4" oraz "8 9" - to powszechne nawiązanie do daty 4 czerwca 1989 r., gdy chińskie wojsko otworzyło ogień do demonstrantów, domagających się w Pekinie swobód i reform politycznych. Zginęły wówczas setki, a być może nawet ponad 1000 osób. Do dziś komunistyczne władze kraju cenzurują wszelkie wzmianki o wydarzeniu, które przeszło do historii jako masakra na placu Tiananmen.

Zdjęcie początkowo zostało opublikowane przez liczne redakcje zarówno na portalach internetowych, jak i w mediach społecznościowych.

Wpis rządowego nadawcy CCTV zniknął z platformy Weibo, chińskiego odpowiednika Twittera, krótko po publikacji. Artykuły kilku innych redakcji, zobrazowane tym zdjęciem, nadal są dostępne we środę, jednak w miejsce tulących się zawodniczek wstawiona jest grafika pokazująca szare prostokąty, których Weibo używa do sygnalizowania ocenzurowanych treści graficznych.

Jeden z użytkowników Weibo komentuje z ironią "ten uścisk to prowokowanie kłótni i szukanie zwad, to ranienie uczuć narodowych". Wielu pyta przekornie "czego się boją?" lub pozostawia jedynie emotikonę symbolizującą śmiech przez łzy.

Próba wyszukania fotografii z finału w Baidu, popularnej chińskiej wyszukiwarce, nie daje wyników, a usługi Google są zablokowane w tym kraju.

Amerykańska CNN informuje w środę, że usiłowała skontaktować się z Weibo, Baidu, CCTV i Wydziałem Propagandy Komunistycznej Partii Chin w celu uzyskania komentarza, jednak do czasu publikacji artykułu nie uzyskała odpowiedzi.