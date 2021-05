Chiny: Internauci oskarżają ambasadę USA o porównanie chińskich studentów do psów

Burzę krytyki w chińskiej sieci społecznościowej Weibo wywołał wpis amerykańskiej ambasady na temat wznowienia wydawania wiz studenckich do USA. Wielu internautów odebrało go jako porównanie chińskich studentów do psów.

"Nadeszła wiosna i kwitną kwiaty. Czy podobnie jak ten pies nie możesz się doczekać, by wyjść i się bawić?" - głosił opublikowany w środę wpis amerykańskiej ambasady na Weibo. Towarzyszyło mu nagranie podekscytowanego szczeniaka usiłującego przeskoczyć przez ogrodzenie.

Wielu internautów uznało ten wpis za porównanie Chińczyków ubiegających się o amerykańskie wizy do psów. "Czy to jest amerykański humor? Sądzę, że zrobili to celowo" - ocenił jeden z użytkowników.

Niektórzy zauważyli jednak, że kontrowersje wynikają z różnic kulturowych. "W amerykańskiej kulturze psy mają generalnie pozytywne znaczenie, ale w chińskiej kulturze i przysłowiach jest ono głównie negatywne" - napisał jeden z komentatorów.

Inni odpowiadali natomiast, że "ci, którzy kochają USA, są psami", a "amerykański pan" przywołuje ich teraz z powrotem do Stanów Zjednoczonych.

Negatywne komentarze zostały nagłośnione przez państwowe chińskie media. Związany z Komunistyczną Partią Chin (KPCh) dziennik "Global Times" cytuje opinię jednego z internautów, że wpis ambasady był przejawem "czystego rasizmu najniższych lotów" i dowodem na rasizm całych Stanów Zjednoczonych.

Po lawinie krytyki ambasada usunęła swój wpis, a rzecznik placówki przeprosił w czwartek rano czasu miejscowego wszystkich, którzy poczuli się urażeni.

Z Kantonu Andrzej Borowiak