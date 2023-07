Chiny inwestują, by jeszcze bardziej uzależnić świat

Zakończono pierwszy etap budowy kopalni litu w zachodnich Chinach. W przyszłości będzie to największy tego typu obiekt w Państwie Środka. To element planu Pekinu, by zwiększyć swoją dominację nie tylko w przetwarzaniu, ale także wydobyciu litu.

Na całym świecie rządy gorączkowo poszukują pokładów rudy litu, świadome jego znaczenia dla przemysłu i rozwijania nowych technologii.

Największymi zasobami litu dysponują południowoamerykańskie kraje, zwłaszcza Chile, Boliwia i Argentyna. Posiadanie złóż to jednak nie wszystko, dopiero surowiec przetworzony znajduje zastosowanie m.in. w produkcji akumulatorów.

Chiny inwestują nie tylko w przetwórstwo, ale także wydobycie tego cennego pierwiastka. Wszystko po to, by zdominować rynek litu.

Bez litu ciężko sobie obecnie wyobrazić przeprowadzenie transformacji energetycznej. Również współczesna, wszechobecna elektronika użytkowa z trudnością może obejść się bez tego kluczowego surowca, używanego najbardziej powszechnie we wszystkich niemal akumulatorach.

Największymi zasobami litu dysponują południowoamerykańskie kraje, zwłaszcza Chile, Boliwia i Argentyna, gdzie w sumie znajduje się ponad 56 proc. znanych złóż tego surowca. Posiadanie złóż to jednak nie wszystko, dopiero surowiec przetworzony na wodorotlenek litu znajduje zastosowanie w produkcji akumulatorów.

Chiny już są potęgą w przetwarzaniu litu. Inwestują także wydobycie

Obecnie największym producentem surowej postaci litu jest Australia, która następnie wysyła go do Chin. Chińczycy posiadają już ponad 50 proc. zdolności rafinacji litu do produkcji baterii i aktywnie działają na rzecz zwiększenia dostaw surowca do swoich ośrodków produkcyjnych.

W Zimbabwe chińskie firmy - jak Chengxin Lithium Group czy Zhejian Huayou Cobalt - skupują udziały w kopalniach. W Nigerii natomiast kontrakt na pierwszy zakład przetwarzania litu w kraju wygrała chińska firma Mingxin Mineral Separation Nig Ltd., tym samym przebijając ofertę Tesli.

Jednak Chińczycy nie zapominają także o złożach litu w swoim kraju. W lipcu chińskie media informowały, że w Strefie Przemysłowej Ruoqiang w zachodniej prowincji Xinjiang ukończono pierwszy etap budowy zakładu wydobywczo-przetwórczego litu. Cała inwestycja pochłonie ponad 600 milionów dolarów i w zamierzeniu ma dostarczać ponad 100 tys. ton surowca rocznie. Obszar całego powiatu Ruoqiang obfituje w złoża litu. Szacuje się, że może go tam być nawet 1,2 mln ton.

Cały świat szuka i potrzebuje litu. W grę wchodzi przyszłość transformacji energetycznej

Na całym świecie rządy gorączkowo poszukują pokładów rudy litu, świadome jego znaczenia dla przemysłu i rozwijania nowych technologii. Kilka miesięcy temu także Indie informowały o nowo odkrytych złożach szacowanych na 5,9 mln ton. Duże złoża litu w Europie zidentyfikowano w pobliżu miasta Kokkola na zachodzie Finlandii (9 mln ton) oraz w Niemczech i Czechach.

Zależność od jednego dostawcy niesie za sobą ryzyko zaburzeń łańcuchów dostaw. Popyt na lit będzie prawdopodobnie - mimo obecnych zawirowań - rósł w średnim terminie. Rozwój w kierunku gospodarki bezemisyjnej może skazać Europę na zależność od Państwa Środka, jeśli europejskie firmy nie rozwiną własnej produkcji.

Zaangażowanie chińskich firm w wydobycie litu w danym państwie oznacza niższe standardy środowiskowe, dzięki czemu chińskie oferty często deklasują konkurentów ceną. Dominacja chińskich firm na rynku wydobycia i przetwórstwa litu będzie mieć ogromny wpływ na ich zwiększającą się przewagę nad konkurencją w produkcji samochodów elektrycznych.