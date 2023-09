Chiny: Kawa z prądem – nowy mariaż producenta alkoholu i sieci kawiarni

Chiński producent luksusowego wysokoprocentowego trunku Kweichow Moutai i sieć kawiarni Luckin Coffee nawiązały współpracę, proponując klientom kawę z prądem – pisze agencja Reutera w poniedziałek. Kubek latte z 53 proc. likierem kosztuje 38 juanów (ok. 21 zł).

W komunikacie firm poinformowano, że objętościowa zawartość alkoholu w "latte sojowym" nie przekracza 0,5 proc., choć eksperci apelują do konsumentów, żeby nie wsiadali za kółko po kawie.

Kweichow Moutai, który uchodzi za narodowy trunek Chin, to 53 proc. bezbarwny baijiu (mocny napój alkoholowy) otrzymywany w wyniku ośmiokrotnej destylacji sfermentowanego sorga. Zwykle podawany jest na bankietach, urósł wręcz do rangi "trunku protokolarnego", lub wręczany jako prezent. Jedna butelka kosztuje minimum 1500 juanów (ok. 850 zł).

Jednak zdania na temat jego smaku są mocno podzielone, choć często porównuje się go do sosu sojowego.

Stąd nazwa "latte o smaku sosu sojowego", które od poniedziałku można kupić za 38 juanów w kawiarniach śmieciówki Luckin, chińskiej odpowiedzi na amerykańskiego Starbucksa.

Szanghajski portal The Paper pisze, że trunek w smaku przypomina zwykłą kawę mleczną, jednak w posmaku wyczuwalna jest odrobina alkoholu. "To coś w rodzaju czekolady z alkoholem, podobnej do irlandzkiej kawy z dodatkiem whiskey" - twierdzi jeden z konsumentów. "W zapachu i smaku wyraźnie czuć Maotai, którego zwykle nie lubię pić, ale zmieszany z kawą jest akceptowalny, jest naprawdę całkiem niezły" - powiedział inny klient.

Próba mariażu z siecią kawiarni, jest drugim podejściem producenta luksusowego alkoholu do młodych konsumentów. W ubiegłym roku wprowadził na rynek lody o smaku baijiu i do czerwca br. sprzedał ok. 10 mln porcji - podają chińskie media. Według kapitalizacji giełdowej Moutai jest najcenniejszą nietechnologiczną chińską firmą. Kweichow Moutai jest też najcenniejszą marką alkoholi na świecie

Według chińskich mediów wiadomość o wprowadzeniu do oferty Moutai kawy krążyła już od dłuższego czasu. Jeszcze w czerwcu tego roku w oficjalnej lodziarni pod szyldem Moutai sprzedawano kawę w cenie 28-42 juanów z 1,8-2 ml 53-proc. baijiu Flying Maotai z opcją wzmocnienia jej o kolejną porcję alkoholu za 12 juanów - podaje portal Shenzhen Securities Times.