Chiny: Klub korespondentów krytykuje brak przejrzystości i dostępu do wydarzeń olimpijskich

Zagraniczni dziennikarze mają ograniczony dostęp do przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, a organizatorzy wciąż nie ogłosili konkretnych zasad wjazdu i relacjonowania tej imprezy – oświadczył we wtorek Klub Korespondentów Zagranicznych w Chinach (FCCC).

"Wzywamy BOCOG (Pekiński Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich) i MKOl do poprawy warunków pracy międzynarodowej prasy zarówno przed, jak i w trakcie Igrzysk" - napisał FCCC w komunikacie opublikowanym na Twitterze.

Zdaniem Klubu praca zagranicznych dziennikarzy relacjonujących przygotowania do Igrzysk była w ciągu ostatniego roku utrudniana, nie wpuszczano ich na rutynowe wydarzenia, w tym konferencje prasowe, i nie pozwalano odwiedzać obiektów sportowych. Pytania o zasady relacjonowania Igrzysk doczekiwały się natomiast "sprzecznych odpowiedzi lub były całkowicie ignorowane".

"Takie działania to nieprzestrzeganie Karty Olimpijskiej MKOl, która w artykule 48. zobowiązuje go do podejmowania +wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić jak najpełniejszy przekaz przez różne media i możliwie jak najszerszą oglądalność Igrzysk Olimpijskich na świecie+" - ocenił FCCC.

W komunikacie zwrócono również uwagę, że choć do rozpoczęcia Igrzysk pozostały niespełna trzy miesiące, wciąż występuje "olbrzymia niepewność" co do tego, jak zagraniczni korespondenci będą mogli je relacjonować, na jakich zasadach będą mogli wjechać w tym celu do Chin, i jakie przepisy przeciwdziałania Covid-19 będą ich obowiązywały na miejscu.