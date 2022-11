Chiny: Klub korespondentów zaniepokojony zatrzymaniem i pobiciem dziennikarza BBC

Klub Korespondentów Zagranicznych (FCC) w Szanghaju wyraził zaniepokojenie z powodu pobicia i zatrzymania przez policję reportera BBC relacjonującego protesty przeciwko polityce „zero Covid” w tym mieście – wynika z komunikatu udostępnianego przez dziennikarzy.

BBC potwierdziła w niedzielę wieczorem, że tego dnia jej korespondent Edward Lawrence został zatrzymany w czasie relacjonowania demonstracji przy ulicy Wulumuqi Lu w Szanghaju, gdzie setki osób protestowały przeciwko surowym restrykcjom i lockdownom. Wypuszczono go po kilku godzinach.

"Był bity, kopany i został skuty kajdankami przy Wulumuqi Lu, a następnie policja przetrzymywała go przez kilka godzin. Został wypuszczony w niedzielę wieczorem" - napisano w komunikacie FCC w Szanghaju.

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym incydentem i mamy nadzieję, że policja i władze zapewnią prawowitym dziennikarzom możliwość wykonywania swojej pracy bez mierzenia się z ingerencjami lub przesadnym użyciem siły" - dodano.

BBC wyraziła "skrajne zaniepokojenie" z powodu zatrzymania Lawrence'a i podkreśliła, że nastąpiło w czasie, gdy wykonywał on swoją pracę jako akredytowany dziennikarz. Według stacji władze nie udzieliły oficjalnego wyjaśnienia, a urzędnicy twierdzili, że zatrzymano go "dla jego własnego dobra", aby uchronić go przed koronawirusem.

Wcześniej w internecie pojawiły się nagrania przedstawiające kilku policjantów obezwładniających Brytyjczyka. (https://tinyurl.com/bdd4dxpj, https://tinyurl.com/bddkr9km).

Protesty w Szanghaju rozpoczęły się w sobotę wieczorem w reakcji na pożar budynku mieszkalnego w zmagającym się z lockdownami mieście Urumczi, stolicy regionu Sinciang. Władze cenzurowały w sieci pytania, czy restrykcje utrudniły ewakuację z budynku i gaszenie pożaru, w którym zginęło co najmniej 10 osób.

Z relacji w mediach społecznościowych wynika, że demonstracje odbywały się w weekend również w Pekinie, Wuhanie, Chengdu, Nankinie, Xianie, Lanzhou i Dali. Wielu uczestników unosiło nad głowami puste białe kartki papieru, by wyrazić sprzeciw wobec ograniczania wolności słowa. Domagali się też złagodzenia restrykcji covidowych.

Komunistyczne władze Chin obstają przy polityce "zero Covid" i dążą do całkowitej eliminacji koronawirusa z kraju. Lockdowny, masowe testy i wszechobecne kontrole uderzają w chińską gospodarkę i wywołują niezadowolenie społeczne, ale według władz zapobiegają milionom potencjalnych zakażeń i zgonów.