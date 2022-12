Chiny korygują w górę tempo wzrostu PKB w 2021 r. o 0,3 punktu do 8,4 proc.

Chiny we wtorek skorygowały w górę swoją stopę wzrostu gospodarczego uwzględniając inflację za 2021 rok o 0,3 punktu procentowego do 8,4 procent po rewizji danych, poinformowała Kyodo.

Według chińskiego Narodowego Biura Statystycznego tempo wzrostu w branżach takich jak produkcja, transport oraz sektor hotelarski i restauracyjny było szybsze niż początkowo szacowano.

W 2021 r. Chiny odnotowały solidny wzrost, przy czym zaufanie konsumentów i przedsiębiorstw odbudowało się, a eksport odnotował wzrost po początkowym szoku wywołanym pandemią koronawirusa.

Jednak wzrost drugiej co do wielkości gospodarki świata ostatnio znacznie zwolnił, na co wpłynęła surowa krajowa polityka "zero-COVID", obejmująca blokady, które zakłócały łańcuchy dostaw, tłumiły konsumpcję i zwiększały bezrobocie.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. chińska gospodarka wzrosła o 3,0 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, a analitycy przewidują, że Pekin raczej nie osiągnie swojego celu wzrostu na poziomie około 5,5 procent na rok. Chiński rząd zwykle publikuje roczne dane dotyczące produktu krajowego brutto w styczniu każdego roku, przypomina Kyodo.