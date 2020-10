Chiny krytykują Wielką Brytanię za ułatwienia wizowe dla Hongkończyków

Przedstawicielstwo chińskiego MSZ w Hongkongu wyraziło w piątek stanowczy sprzeciw wobec wprowadzonych przez Wielką Brytanię ułatwień imigracyjnych dla części Hongkończyków. W komunikacie biuro zarzuciło Londynowi hipokryzję i manipulację polityczną.

Rzecznik biura ocenił, że oferta wizowa dla Hongkończyków, to "poważna ingerencja w wewnętrzne sprawy Chin" i "naruszenie prawa międzynarodowego". Zażądał od strony brytyjskiej, aby "natychmiast naprawiła swoje błędy, zaprzestała aktów hipokryzji i politycznych manipulacji", gdyż w przeciwnym razie sama sobie zaszkodzi.

Rząd brytyjski krytykował Chiny za narzucenie Hongkongowi kontrowersyjnych przepisów bezpieczeństwa państwowego, które przewidują kary nawet dożywotniego więzienia za nieprecyzyjnie określone przestępstwa, które Pekin uznaje za działania wywrotowe, separatystyczne lub terrorystyczne. Nowe prawo dopuszcza również możliwość sądzenia podejrzanych w Chinach kontynentalnych.

Władze Wielkiej Brytanii uznają wprowadzenie tych przepisów za naruszenie wspólnej chińsko-brytyjskiej deklaracji z 1984 roku w sprawie warunków przekazania Hongkongu Chinom.

W reakcji na te przepisy Londyn przedstawił w czwartek szczegóły ścieżki do obywatelstwa dla prawie 3 mln uprawnionych do tego mieszkańców Hongkongu. Posiadacze tzw. brytyjskich paszportów zamorskich będą mogli przenieść się do Wielkiej Brytanii, aby tam studiować i pracować, i nie będzie w tym względzie żadnych limitów.

Status brytyjskiej narodowości zamorskiej został stworzony w 1985 r. tylko dla mieszkańców Hongkongu, którzy urodzili się przed przekazaniem Hongkongu Chinom, czyli przed 30 czerwca 1997 roku włącznie, i którzy w wyznaczonym terminie wystąpili o jego przyznanie.

Z Kantonu Andrzej Borowiak