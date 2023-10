Chiny: Książka historyczna o upadku cesarza z XVII w. zdjęta z półek, bo internauci zaczęli utożsamiać go z Xi Jinpingiem

Książka przypisująca koniec dynastii Ming nieudolności chińskiego cesarza Chongzhena została wycofana z księgarń niespełna dwa miesiące po wznowieniu wydania po tym, jak internauci zaczęli odczytywać cytat na okładce jako aluzję do rządów obecnego przywódcy Chin Xi Jinpinga – pisze agencja Reutera w poniedziałek.

Książka "Chongzhen: sumienny cesarz upadłej dynastii" opowiada o końcu dynastii Ming, której panowanie zakończyło się samobójstwem jej ostatniego cesarza w 1644 r. Według historyków Chongzhena charakteryzowała zarówno pracowitość, jak i paranoja, w tym ciągłe kwestionowanie lojalności swoich poddanych.

Książka, opublikowana 1 września, była przedrukiem pozycji z 2016 r., która miała inną okładkę i tytuł. Wydawca, Dook Media Group, napisał w oświadczeniu, że powodem wycofania są "problemy z drukiem".

Szczególną uwagę internautów zwrócił jednak cytat umieszczony na okładce: "Z następującymi po sobie złymi posunięciami, im (cesarz) bardziej sumiennie rządził, tym szybciej doprowadzał kraj do ruiny".

Wielu użytkowników platformy Weibo, chińskiego odpowiednika Twittera, udostępniało również streszczenie książki ze strony Beijing Bookstore, w którym napisano: "Z perspektywy finansów, walki partyjnej, spraw wojskowych i służb czytelnik jest prowadzony do zrozumienia, w jaki sposób szaleństwa cesarza Chongzhena doprowadziły do upadku kraju".

"To oczywiste, co sugeruje" - skomentował jeden z internautów cytowanych przez chińską sekcję portalu Radio Wolna Azja (RFA).

"Chongzhen, Daoguang, Puyi, Puchatek, wielu takich" - wymienia inny ostatnich cesarzy chińskich dynastii. "Puchatek" to Xi Jinping, który porównywany jest z pluszowym misiem ze względu na swoją sylwetkę.

Wielu internautów przyrównało także cechy charakteru cesarza Chongzhena do Xi Jinpinga - podkreśla portal RFA.

Po objęciu urzędu Xi Jinping najpierw rozpoczął szeroko zakrojoną kampanię antykorupcyjną, a następnie mocno zreorganizował system gospodarczy; "wszędzie narobił sobie wrogów", wprowadzając nowe reguły i przepisy.

"Wszystko to pod osobistym kierownictwem i nadzorem Xi Jinpinga, co doprowadziło do załamania gospodarki, wyczerpania finansów i izolacji na arenie międzynarodowej, a przez większość określane jest jako porażka w osiągnięciu czegokolwiek" - podkreśla portal RFA.

Książka jest obecnie niedostępna w księgarniach internetowych. Próba wyszukania tytułu w popularnej chińskiej wyszukiwarce internetowej Baidu również nie przynosi wyników.

Cenzorzy Weibo rezolutnie czyszczą platformę, usuwając wpisy i grafiki. Podobnie nazwisko autora, Chena Wutonga, który był szefem wydziału historii Centralnego Instytutu Narodowości i zmarł w Pekinie 31 maja b.r. w wieku 88 lat po długiej chorobie, również usuwane jest z Weibo.