Chiny mają mocnego rywala w grze o cenne surowce

Australia zacieśnia współpracę z Indiami i Tajwanem. Może pomóc tym państwom zmniejszyć zależności od Chin kontynentalnych.

Ponieważ Chiny są przedmiotem wspólnych obaw związanych z uzależnieniem gospodarczym, coraz intensywniejsza staje się współpraca między Australią, Tajwanem i Indiami.

Umowa handlowa między New Delhi a Canberrą może osłabić chińską dominację w w kwestii krytycznie ważnych surowców, jakimi są m.in. metale ziem rzadkich.

Tajwan zwiększa zaś inwestycje w technologie OZE.

Australia i Tajwan bliżej, zwłaszcza w sektorze energetycznym

Przepływ inwestycji między Australią a Tajwanem wzrósł w tym roku w obu kierunkach. Tajwańska Komisja Inwestycyjna zezwoliła na inwestycje w Australii o wartości 411 mln dolarów w okresie od stycznia do października br., co stanowi skokowy wzrost w stosunku do 15,15 mln dolarów w 2021 r. i 14,17 mln dolarów w 2020 r... Australijskie inwestycje na Tajwanie wzrosły z kolei do 114 mln dolarów w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku, w porównaniu z 68,69 mln dolarów w 2021 r. i 79,83 mln dolarów w 2020 r.

Szczególnie ważne są inwestycje w przemysł surowców energetycznych i pozyskiwania energii odnawialnej. Australia pozostaje największym dostawcą energii na Tajwan, będący czwartym co do wielkości rynkiem zbytu dla australijskich surowców energetycznych, szczególnie węgla i gazu ziemnego.

Tajwańskie firmy chcą inwestować w australijski sektor energetyczny, w tym produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Projekty rozwoju dwustronnej współpracy dotyczą zwłaszcza energii wiatrowej, energii słonecznej i powstających niskoemisyjnych technologii energii wodorowej. Przykładem jest tutaj udział Green Investment Group (należącej do Macquarie Asset Management) w budowę tajwańskich morskich farm wiatrowych.

Australia i Indie robią kolejny krok w zacieśnianiu współpracy

Również współpraca Australii z Indiami staje się intensywniejsza. Jej nową podstawą będzie umowa o Współpracy Gospodarczej i Handlu (Economic Cooperation and Trade Agreement - ETCA), która została już ratyfikowana przez Canberrę.

Jej rezultatem, jeśli zostanie wkrótce ratyfikowana również przez Indie, będzie zniesienie ceł na ponad 90 proc. australijskich towarów eksportowanych do Indii pod względem ich wartości oraz na ok. 97 proc. indyjskiego eksportu do Australii.

Wartość wymiany handlowej między Australią a Indiami wyniosła około 27,5 mld dolarów w 2021 r., a po wejściu umowy w życie przewidywane jest jej podwojenie w ciągu najbliższych pięciu lat.

W rezultacie umowy zostanie na przykład obniżona obecnie obowiązująca taryfa 150 proc. na butelkowane wino australijskie. Warto pamiętać, że sektor ten został mocno dotknięty chińskimi sankcjami w czasie trwającego od 2019 r. konfliktu handlowego na linii Canberra-Pekin.

Wspomniana umowa to kolejny krok naprzód po tym, jak Indie i Australia zawarły w 2020 r. partnerstwo w dziedzinie inwestycji w wydobycie i przetwarzanie surowców krytycznie ważnych we wszystkich dziedzinach nowoczesnej gospodarki - od elektromobilności, przez OZE po technologie wojskowe. Mowa oczywiście o licie, kobalcie i pierwiastkach ziem rzadkich.

Chiny odpowiadają za ok 63 proc. globalnego wydobycia pierwiastków ziem rzadkich oraz kontrolują wydobycie 8 z 10 pierwiastków uznanych za najważniejsze dla energii odnawialnej w Indiach. W marcu Australia przeznaczyła prawie 4 mln dolarów na inwestycje na subkontynencie indyjskim w projekty dotyczące wydobycia tych krytycznie ważnych surowców.

Polityka Pekinu, którą cechuje wykorzystywanie uzależnień gospodarczych do uzyskiwania celów politycznych, prawdopodobnie się nie zmieni w najbliższej przyszłości. W celu przeciwdziałania tym uzależnieniom państwa takie, jak Australia, Tajwan i Indie będą z dużym prawdopodobieństwem szukać nowych płaszczyzn współpracy bilateralnej.

