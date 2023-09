Chiny: Marynarka wojenna poszukuje wykształconych pilotów na lotniskowce w ramach budowy „silnej armii”

Marynarka wojenna Chin ogłosiła nabór absolwentów szkół wyższych na stanowiska pilotów samolotów stacjonujących na lotniskowcach, podnosząc przy tym górną granicę wieku. To część dążenia do budowy „silnej armii” i „wielkiego odrodzenia narodu chińskiego” - napisano.

W ramach modernizacji sił zbrojnych Chiny nie tylko ulepszają sprzęt, od okrętów wojennych po samoloty bojowe, ale też starają się podnieść kwalifikacje rekrutów. Tradycyjnie na karierę w wojsku decydowali się mniej wykształceni - przypomina agencja Reutera.

W ogłoszeniu zamieszczonym w środę w mediach społecznościowych chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ALW) napisała, że poszukuje absolwentów kierunków ścisłych i inżynierii w wieku do 26 lat, którzy chcą zostać pilotami maszyn startujących z okrętów, w tym lotniskowców.

Reuters podkreśla, że w ubiegłym roku ALW po raz pierwszy dopuściła nabór osób w wieku do 24 lat, a wcześniej przyjmowano tylko absolwentów szkół średnich poniżej 20. roku życia.

"Potrzeba wysokiej jakości talentów wojskowych staje się z dnia na dzień coraz większą koniecznością. Misje i zadania marynarki w dalszym ciągu się rozszerzają. Tempo strategicznych zmian w marynarce wzrasta" - wyjaśniono w najnowszym ogłoszeniu.

Kandydaci muszą "kochać partię, ojczyznę, lud i socjalizm". Zarówno oni, jak i ich najbliżsi krewni, muszą mieć "czystą historię polityczną" i nie mogą być karani - napisano. Wymieniono też szereg kryteriów dotyczących stanu zdrowia, wzrostu, wagi oraz charakteru i usposobienia.

W ramach cyklu edukacyjnego przewidziano trzy lub cztery lata nauki teorii lotnictwa i praktyki w powietrzu. Kandydaci, którzy ukończą szkolenie, będą mogli liczyć na darmową opiekę zdrowotną dla siebie i najbliższych krewnych, a rząd zapewni im mieszkania.

Chiny kończą obecnie przygotowania do pierwszych testów morskich lotniskowca Fujian, ich trzeciego okrętu tego typu, a jednocześnie pierwszego w całości opracowanego w kraju. Hongkoński dziennik "South China Morning Post" podał we wrześniu, że Fujian może wejść do służby w marynarce ALW w 2025 roku.

Według zapowiedzi rządzącej krajem Komunistycznej Partii Chin armia ma zostać zmodernizowana do 2035 roku i stać się wojskiem "światowej klasy". Przywódca ChRL Xi Jinping ogłosił dążenie do "wielkiego odrodzenia narodu chińskiego", którego warunkiem ma być "zjednoczenie ojczyzny", czyli przejęcie kontroli nad demokratycznie rządzonym Tajwanem. Pekin deklaruje chęć "pokojowego zjednoczenia", ale nie wyklucza też możliwości użycia siły.