Chiny: Media: chińska firma chce produkować szczepionki Pfizer-BioNTech

Szanghajska grupa farmaceutyczna Fosun i niemiecki koncern BioNTech zamierzają wspólnie produkować w Chinach szczepionki przeciw Covid-19, opracowane przez firmę z Niemiec i amerykański koncern Pfizer – podał w środę wieczorem chiński portal Caixin.

Fosun planuje wybudować w Chinach zakład zdolny do wytwarzania 200 mln dawek szczepionki BioNTech rocznie. Będzie w nim jedna linia produkcyjna koncentratu szczepionki i dwie linie wytwarzające gotowy produkt - przekazał Caixin, powołując się na anonimowe źródła.

Rozmówcy portalu nie podali szczegółów na temat ram czasowych tego projektu.

Początkowo szczepionki mają być sprowadzane z zagranicy i pakowane w Chinach, ale w późniejszej fazie projekt zakłada produkcję koncentratu szczepionki w kraju przez firmę Shanghai Chemo Wanbang Biopharma, filię Fosuna - ustalił chiński portal.

Szczepionka opracowana przez BioNTech i Pfizera została w grudniu zatwierdzona do użycia przez władze Wielkiej Brytanii, USA, Kanady i UE, i stała się pierwszą zachodnią szczepionką przeciw Covid-19 dopuszczoną do powszechnego użytku. W badaniach klinicznych wykazała skuteczność na poziomie 95 proc.

Fosun ogłosił wcześniej plany zakupu co najmniej 100 mln dawek wyprodukowanych w niemieckim zakładzie BioNTech, którymi w przyszłym roku zaszczepionych ma zostać 50 mln Chińczyków. Według Caixin firma sonduje obecnie zainteresowanie i przyjmuje wstępne zgłoszenia, a szczepienia mają ruszyć w pierwszym kwartale 2021 roku w tysiącach ośrodków w Chinach.

Szczepionka BioNTech i Pfizera nie została jak dotąd zatwierdzona do użytku przez władze Chin kontynentalnych. W prowincji Jiangsu na wschodzie kraju trwają próby kliniczne, których wyniki mają być dołączone do wniosku o dopuszczenie do chińskiego rynku.

Wyzwaniem dla Fosuna będzie dystrybucja szczepionki, gdyż wymaga ona przechowywania i transportu w ultra niskiej temperaturze minus 70 stopni Celsjusza - pisze Caixin. Według portalu firma przygotowuje już magazyn o powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych i urządzenia obliczone na przechowywanie 5 mln dawek szczepionki.

Z Kantonu Andrzej Borowiak