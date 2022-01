Chiny: Media: „pierwsza prawdziwa bitwa” z Omikronem, nowe przypadki poza Tiencinem

W mieście Tiencin na północy Chin trwają masowe badania na Covid-19 po wykryciu zakażeń wariantem Omikron. W poniedziałek infekcje tym wariantem potwierdzono również w prowincji Henan. Według mediów Chiny toczą swoją „pierwszą prawdziwą bitwę” z Omikronem.

W słynącym z Terakotowej Armii mieście Xian w północno-zachodnich Chinach po blisko trzech tygodniach surowych lockdownów szerzenie się wirusa zostało według władz "zasadniczo opanowane". W trwającej od 9 grudnia fali wiązanej z wariantem Delta wykryto łącznie ponad 2 tys. infekcji. Jest to największe ognisko Covid-19 w Chinach od kryzysu w Wuhanie.

Tymczasem poważne obawy wywołuje nowe ognisko zakażeń wariantem Omikron w Tiencinie, ważnym portowym mieście leżącym nieco ponad 100 kilometrów od Pekinu. Obawy są szczególnie silne w związku z nadchodzącymi obchodami chińskiego Nowego Roku i Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi, które odbędą się w lutym w stolicy Chin.

Oficjalna agencja prasowa Xinhua podała w poniedziałek, że poprzedniego dnia w zamieszkanym przez 15 mln ludzi Tiencinie wykryto 21 nowych lokalnych zakażeń koronawirusem. Dzień wcześniej informowano o zdiagnozowaniu tam 20 infekcji, przy czym w dwóch przypadkach potwierdzono, że wywołał je Omikron.

Według chińskich epidemiologów jest to "pierwsza prawdziwa bitwa przeciw Omikronowi w Chinach kontynentalnych", ponieważ po raz pierwszy na ich terytorium zdiagnozowano lokalne infekcje tym wariantem. Pojawienie się nowego ogniska wywołuje obawy i ogromną niepewność w Pekinie, gdyż źródło infekcji nie zostało ustalone - podał dziennik "Global Times".

Dwie infekcje wariantem Omikron, związane z ogniskiem w Tiencinie, zgłoszono w poniedziałek w mieście Anyang w prowincji Henan w środkowej części kraju. Według służb medycznych wirusa przywlókł student, który wrócił z Tiencinu 28 grudnia - przekazała Xinhua.

Pandemia Covid-19 jest w Chinach zasadniczo pod kontrolą od wiosny 2020 roku, gdy przy pomocy surowych restrykcji opanowana została pierwsza fala zakażeń. Mimo zaszczepienia większości ludności władze obstają przy strategii "zero covid" i stanowczo reagują nawet na pojedyncze infekcje, by nie dopuścić do nawrotu pandemii na dużą skalę.

Z Kantonu Andrzej Borowiak