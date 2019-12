Chiny: Media: w 70. rocznicę NATO jest podzielone i zdezorientowane

Prasa komunistycznych Chin ocenia w środę przy okazji 70-lecia utworzenia NATO, że Sojusz jest obecnie podzielony, zdezorientowany i poszukuje dla siebie racji bytu po zakończeniu zimnej wojny, zaś USA chcą go wykorzystać do powstrzymania wzrostu ChRL.

Komentując trwające w Londynie spotkanie szefów państw i rządów NATO, chińskie media akcentują różnice zdań pomiędzy członkami Sojuszu. Przypominają, że prezydent USA Donald Trump naciska na inne kraje, by zwiększyły wydatki na wojsko, i przytaczają wypowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona o "śmierci mózgu" Sojuszu.

"Wszędzie widać pęknięcia. (…) Choć sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg robi, co może, by przy użyciu dyplomacji ukryć różnice zdań, to kolejne sprzeczki między USA a Europą, między Niemcami a Francją czy między Francją a Turcją coraz wyraźniej ukazują wewnętrzne sprzeczności NATO" - ocenia oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua w komentarzu przekazanym w środę również przez inne krajowe media.

Jak twierdzi chińska agencja, pojawiają się głosy, że jako "produkt zimnowojennego antagonizmu" NATO nie jest już w dzisiejszych czasach potrzebne, gdy kraje świata są ze sobą wzajemnie powiązane i "dążą do pokojowego rozwoju".

Nacjonalistyczny chiński tabloid "Global Times" ocenia natomiast, że NATO trapią obecnie zarówno problemy wewnętrzne, jak i zewnętrzne, i "nie wydaje się, by organizacja była w nastroju do świętowania". "Mimo to Waszyngton najwyraźniej uważa, że NATO nie ma dość kłopotów, więc zaczął niedawno szukać dla niego nowego wroga - Pekinu" - pisze dziennik w komentarzu.

"NATO zawsze było narzędziem używanym przez Waszyngton do wspierania jego interesów. USA próbują teraz przeciągnąć inne kraje na swoją stronę, by dążyć do swojego strategicznego celu, jakim jest powstrzymanie wzrostu Chin" - twierdzi "Global Times". Jako przykład podaje amerykańską kampanię przeciwko chińskim producentom sprzętu do nowej generacji sieci komórkowych 5G, którzy według władz USA stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa danych.

Gazeta przestrzega Europę, by "nie dała się nabrać na amerykańskie sztuczki", gdyż w przeciwnym razie naraża się na izolację. "Kraje europejskie mają teraz dwie możliwości: ślepe podążanie za USA albo współpracę z Chinami pomimo amerykańskiego pouczania" - twierdzi chiński dziennik. Sięga przy tym po niedawną wypowiedź prezydenta Macrona, który stwierdził: "Czy naszym wrogiem jest dziś Rosja? Albo Chiny? Czy celem NATO jest uznanie ich za wrogów? Nie sądzę".

Sekretarz generalny Stoltenberg oświadczył w środę rano, przed rozpoczęciem szczytu, że przywódcy NATO po raz pierwszy spotkają się, by "rozmawiać o rosnących w siłę Chinach". Wcześniej oceniał, że Sojusz musi wspólnie zmierzyć się z wyzwaniami związanymi ze wzrostem potęgi militarnej ChRL, która - jak podkreślił - dysponuje drugim pod względem wielkości budżetem wojskowym na świecie i posiada m.in. rakiety zdolne dosięgnąć Europy i Stanów Zjednoczonych. Zaznaczył jednak, że nie widzi w Pekinie nowego przeciwnika NATO.

Relacje pomiędzy Chinami a USA są obecnie szczególnie napięte. Oba kraje od ponad roku toczą ze sobą wojnę handlową, w ramach której ocliły wzajemny eksport wart miliardy dolarów rocznie. Waszyngton zarzuca również Pekinowi militaryzację spornego Morza Południowochińskiego i zastraszanie mniejszych krajów regionu, by nie korzystały ze znajdujących się na tym akwenie surowców. Tarcia występują również w związku z prodemokratycznymi protestami w Hongkongu, statusem Tajwanu i kampanią nadzoru nad muzułmanami w regionie Sinciang na zachodzie ChRL.

Z Kantonu Andrzej Borowiak