Chiny: Miasto Dali oskarżane o kradzież maseczek przeznaczonych dla innego miasta

Władze miasta Dali w prowincji Junnan zostały oskarżone w tym tygodniu o przeprowadzenie "nagłej rekwizycji" maseczek przeznaczonych dla miasta Chongqing w związku z epidemią koronawirusa - podały w czwartek chińskie media.

W Dali potwierdzono dotąd osiem przypadków zakażenia, a w Chongqing - 400.

Władze miasta Chongqing zaapelowały o zwrot przejętych przedmiotów, ale rząd Dali poinformował w środę, że rozdystrybuował już 598 opakowań maseczek, więc nie może ich odzyskać.

Sprawa wywołała burzę w chińskich mediach społecznościowych, w których władze Dali oskarżane są o kradzież. Rząd tego miasta twierdzi, że winę ponoszą dwaj urzędnicy. Jeden z nich, dyrektor biura ds. zdrowia, został już usunięty ze stanowiska - poinformowała w czwartek chińska telewizja państwowa.

Chińskie media podały też, że władze Qingdao w prowincji Szantung wydały swoim służbom celnym instrukcję zatrzymania przesyłki maseczek i innych produktów medycznych, która była w drodze z Korei Południowej do miasta Shenyang w prowincji Liaoning. Władze Qingdao zdecydowały się na takie posunięcie, bo były przekonane, że Shenyang zatrzymał maseczki, które były w drodze do Qingdao. Miasta doszły już do porozumienia i obie przesyłki są w drodze do celów - podał w czwartek dziennik "China Business News".