Chiny miękną. Litewskie firmy szykują się do wznowienia ekportu

Rozpoczęto rozmowy o wznowieniu eksportu litewskich towarów do Chin, poinformował przewodniczący Litewskiej Konfederacji Przemysłowców Vidmantas Janulevičius.

W 2021 roku Chiny wprowadziły embargo na import i eksport z Litwą oraz obniżyły rangę stosunków dyplomatycznych z tym państwem, po tym jak rząd litewski pozwolił Tajwanowi otworzyć przedstawicielstwo w Wilnie.

Pekin prowadzi bardzo pryncypialną politykę w kwestii zasady jedności państwa, a wszelkie próby uznawania podmiotowości Tajwanu, który przez Chiny jest traktowany jako zbuntowana prowincja, spotykają się ze stanowczą reakcją Państw Środka.

Litewscy przedsiębiorcy czekają na złagodzenie stanowiska Chin w sprawie eksportu towarów do Państwa Środka

Jednakże stanowisko Chin wobec litewskich firm od pewnego czasu ulega złagodzeniu - oświadczył, cytowany przez LRT, Vidmantas Janulevičius, przewodniczący Litewskiej Konfederacji Przemysłowców (LPK). - Ostatnio nastąpiło pewne złagodzenie stanowiska wobec eksportu litewskich towarów do Chin – dodał Janulevičius. Według przewodniczącego LPK rozpoczęto rozmowy o wznowieniu eksportu litewskich towarów do Chin.

Eksport produktów spożywczych i napojów z Litwy do Chin jeszcze się nie rozpoczął, ale trwają rozmowy z importerami, którzy sprowadzali litewskie napoje i żywność – powiedział prezes LPK. - Tylko pojedyncze narzędzia i sprzęt elektroniczny oraz niektóre specjalistyczne produkty m. in. lasery trafiają teraz do Chin. Ale kluczowe towary, których wartość wyniosła prawie 350 mln euro (przed wprowadzeniem embarga), tak naprawdę jeszcze nie mogą być eksportowane – dodał.

Dodał, że w ostatnich miesiącach nastąpiło też złagodzenie stanowiska Chin w kwestii importu. Niektóre litewskie firmy mogą sprowadzać znacznie więcej komponentów - podaje LRT.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda stwierdził podczas spotkania z dyrektorem generalnym Światowej Organizacji Handlu (WTO) Ngozi Okonjo-Iwealą na szczycie gospodarczym w Davos, że Chiny zmieniają swoje stanowisko. Wynika to z nacisków Światowej Organizacji Handlu (WTO), które rozpoczęły się po tym, jak Unia Europejska wniosła tę sprawę, solidaryzując się z Litwą, która została objęta sankcjami Pekinu.