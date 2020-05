Chiny: Mieszkańców wsi nad 800-metrowym urwiskiem przeniesiono do bloków

Mieszkańcy wsi Atuleer nad 800-metrowym urwiskiem w chińskiej prowincji Syczuan „zeszli z gór” i przenieśli się do subsydiowanych bloków w pobliskim miasteczku w ramach prowadzonej przez władze ChRL kampanii redukcji ubóstwa – podały miejscowe media.

Górska wioska stała się sławna w 2016 roku, gdy media opublikowały zdjęcia jej mieszkańców, dorosłych i dzieci, wspinających się w drodze do domu po długich ratanowych drabinach. Wkrótce potem miejscowe władze wymieniły drabiny na stalowe.

Teraz 84 rodziny wyprowadzają się ze wsi nad urwiskiem do oddalonego o 70 kilometrów miasteczka powiatowego Zhaojue. Czekają tam na nich umeblowane mieszkania o powierzchni 50, 75 lub 100 metrów kwadratowych - w zależności od wielkości rodziny.

Na nagraniu opublikowanym przez państwową chińską telewizję CCTV widać mieszkańców Atuleer, przenoszących swój dobytek do nowych mieszkań w czteropiętrowych blokach.

Według chińskiego dziennika "China Daily" mieszkańcy skorzystali na prowadzonej przez władze kampanii redukcji ubóstwa. Wartość rynkowa ich nowych mieszkań wynosi 3-6 tys. juanów (1,8-3,6 tys. zł) za metr kwadratowy, oni tymczasem zapłacą po 2,5 tys. juanów (1,5 tys. zł) za każde 25 metrów przypadające na jednego członka rodziny - podała gazeta.

Władze chcą przekształcić wieś nad urwiskiem w atrakcję turystyczną. 30 rodzin ma pozostać w Atuleer, by prowadzić tam wiejskie hotele i oprowadzać turystów po okolicy.

Cytowany przez BBC profesor geografii z Uniwersytetu w Melbourne Mark Wang ocenił jednak, że nie wszystkie osoby przenoszone do nowych mieszkań w ramach programu redukcji ubóstwa w Chinach płacą za to tak niską cenę. Jego zdaniem dotacje rządowe pokrywają zwykle do 70 proc. wartości mieszkań, a najbiedniejszym rodzinom trudno jest opłacić pozostałe 30 proc.

Przywódca ChRL Xi Jinping zapowiedział całkowitą eliminację ubóstwa w Chinach do końca 2020 roku. Wzywał również do wysiłków na rzecz realizacji tego celu, mimo trwającej pandemii koronawirusa, która mocno uderzyła w chińską i światową gospodarkę.

W Chinach nie ma jednej definicji ubóstwa, a standardy różnią się od siebie w poszczególnych prowincjach. Często przytaczana definicja mówi o dochodzie netto na poziomie 2,3 tys. juanów (1370 zł) rocznie. W 2017 roku poniżej tej granicy było w Chinach 30 mln osób - przypomina BBC.

Z Kantonu Andrzej Borowiak