Chiny mogą położyć rękę na wartych biliony złożach w Afganistanie

Zajęcie Kabulu 15 sierpnia przypieczętowało zwycięstwo ruchu talibów. Jeśli ich władza się utrzyma, będą kontrolować najludniejszy i najbogatszy w surowce mineralne kraj Azji Centralnej. Jednak historia ostatniego półwiecza w Afganistanie pokazuje, że ten potencjał niełatwo wykorzystać.

Zagraniczni inwestorzy poszukiwani

Szczególnie trudno w tej roli widzieć talibów, których ideologia jest równie silnie napędzana radykalizmem religijnym, co plemienną niechęcią do obcych. Pozostawienie otwartych ambasad Chin i Rosji jest ważnym sygnałem politycznym, ale w rzeczywistości gospodarczej może niewiele zmieniać.Właśnie brak potrzebnej infrastruktury, niski poziom bezpieczeństwa oraz wymuszenia o charakterze korupcyjnym sprawiały, iż nawet przedsiębiorstwa chińskie, znane z umiejętności działania w ekstremalnym otoczeniu, odnosiły umiarkowane sukcesy. Nick Crawford z londyńskiego International Institute for Strategic Studies przypomniał, że słynna inwestycja Metallurgical Corporation of China w kopalnię miedzi w Mes Aynak mogła chińskich inwestorów kosztować 3 mld USD, nie przynosząc spodziewanych zysków.Na razie nowe faktyczne władze wysyłają sygnały, które sugerowałyby zmianę sytuacji na korzyść zagranicznych, w tym przede wszystkim chińskich firm. Suhail Shaheen, jeden z często wypowiadających się publicznie przedstawicieli talibów, zapraszał wielokrotnie Pekin do inwestowania w infrastrukturę i przemysł wydobywczy, gwarantując chińskim przedsiębiorstwom bezpieczeństwo.Jednak choć talibowie przejęli władzę w prawie całym państwie, nie wiadomo, na ile ich reżim będzie trwały. Ponadto ich ideologia i praktyka sprawowania władzy może odstraszyć inwestycje niezbędne do wydobycia surowców mineralnych. Brak rodzimych kadr zmusiłby do korzystania z chińskich bądź rosyjskich specjalistów, mogących doświadczać przemocy ze strony niechętnej obcym miejscowych społeczności. Koszty środowiskowe wydobycia metali ziem rzadkich, zwłaszcza wysokie zużycie wody, mogłoby doprowadzić do dalszych konfliktów w tym borykającym się z deficytem życiodajnego surowca kraju.W przewidywalnej przyszłości głodne surowców chińskie przedsiębiorstwa będą prawdopodobnie dalej korzystać z bardziej sprawdzonych i pewnych złóż. Dla przykładu ceny litu w ujęciu wieloletnim nie są obecnie na wysokich poziomach, a źródła alternatywne wobec afgańskich są dostępne. Chińscy inwestorzy nie są więc “na musiku”. Ich ewentualny wkład w afgańską infrastrukturę w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI), przynajmniej w pierwszej fazie, może mieć bardziej polityczny charakter, będąc znaną z przeszłości próbą stabilizacji państwa dzięki inwestycjom.