Chiny: MSZ broni decyzji o zakazie pracy w Hongkongu dla dziennikarzy z USA

Chińskie MSZ broniło w środę swojej decyzji o wydaleniu z kraju dziennikarzy z trzech amerykańskich gazet i zakazaniu im nawet pracy w Hongkongu, argumentując, że środek ten należy do kompetencji rządu centralnego w sprawach dyplomatycznych.

Rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang na codziennej konferencji prasowej odmówił podania liczby dziennikarzy, których dotyczą te restrykcje.

Ostrzegł również, że Chiny będą zmuszone do podjęcia dalszych działań przeciwko amerykańskim mediom i dziennikarzom w ChRL, jeśli Stany Zjednoczone "nie naprawią swoich błędów". "USA stwierdziły, że wszystkie opcje są na stole. Dziś mogę również powiedzieć Stanom Zjednoczonym, że wszystkie opcje są na stole dla Chin" - przestrzegł Geng.

Wcześniej tego dnia Pekin poinformował o cofnięciu ważnych do końca 2020 roku akredytacji prasowych wszystkim amerykańskim korespondentom gazet "New York Times", "Wall Street Journal" i "Washington Post", a osoby, których to dotyczy, nie będą mogły pracować jako dziennikarze w Hongkongu. Jest to odwet za restrykcje wobec chińskich mediów w USA.

Geng powtórzył, że wydalenia były odpowiedzią na działania USA, a decyzja o zablokowaniu ich pracy w Hongkongu leży w gestii dyplomatycznej Pekinu.

Waszyngton nałożył niedawno restrykcje na przedstawicielstwa pięciu chińskich mediów w USA, w tym agencji Xinhua, telewizji CCTV, Chińskiego Radia Międzynarodowego (CRI) oraz dzienników "China Daily" i "Renmin Ribao". Decyzja ta zmusza je do redukcji zatrudnionego w USA personelu prawie o połowę.

Działania władz amerykańskich odbierano jako odwet za odebranie w lutym akredytacji trojgu pracującym w Chinach dziennikarzom "WSJ". Wcześniej Departament Stanu USA uznał pięć wspomnianych chińskich mediów za "zagraniczne misje", oceniając, że są one w praktyce kontrolowane przez komunistyczne władze ChRL.