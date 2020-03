Chiny: MSZ grozi odwetem za restrykcje wobec chińskich mediów w USA

Władze Chin zastrzegają sobie prawo do podjęcia środków w odpowiedzi na restrykcje nałożone przez rząd USA na pięć chińskich mediów państwowych działających w Stanach Zjednoczonych – oświadczył we wtorek rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian.

Najnowsza decyzja Waszyngtonu ogranicza dopuszczalną liczbę obywateli Chin, zatrudnianych przez przedstawicielstwa pięciu chińskich mediów w USA, co zmusza je do redukcji zatrudnionego w tym kraju personelu prawie o połowę. Działanie to uważane jest za odwet za odebranie w lutym akredytacji prasowych trojgu pracujących w Chinach dziennikarzy "Wall Street Journal".

Na rutynowym briefingu Zhao podkreślił, że decyzja amerykańskiej administracji w praktyce oznacza wydalenie części chińskich dziennikarzy z USA. Działania Waszyngtonu poważnie i negatywnie wpływają na relacje chińsko-amerykańskie - ocenił.

Uzasadniając decyzję o nowych restrykcjach wobec chińskich mediów, sekretarz stanu USA Mike Pompeo nie wspomniał wprost o wydaleniu dziennikarzy "WSJ". Zarzucił natomiast Pekinowi, że stosuje nadzór, prześladowanie i zastraszanie wobec amerykańskich i innych zagranicznych korespondentów pracujących w Chinach.

"Naszym celem jest wzajemność (…) Mamy nadzieję, że te działania zachęcą Pekin do przyjęcia bardziej uczciwego i odwzajemniającego stanowiska wobec prasy amerykańskiej i innej zagranicznej w Chinach" - napisał Pompeo w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Departamentu Stanu USA.

Wezwał również chińskie władze, aby "natychmiast wywiązały się ze swoich zobowiązań międzynarodowych" i uszanowały wolność wypowiedzi, w tym dziennikarzy.

Klub Korespondentów Zagranicznych w Chinach ostrzegał niedawno w dorocznym sprawozdaniu, że Pekin poszerza zakres i skalę wpływu na dziennikarzy, by upewnić się, że "opowieść o Chinach" będzie miała tylko jednego narratora: chińskie władze.

Wprowadzone przez Waszyngton ograniczenia liczby personelu dotyczą amerykańskich przedstawicielstw pięciu chińskich instytucji prasowych, które Departament Stanu uznał w lutym za zagraniczne misje, oceniając, że są one w praktyce kontrolowane przez komunistyczne władze ChRL - wyjaśnił w komunikacie Pompeo.

Jest wśród nich państwowa chińska agencja prasowa Xinhua, telewizja CGTN (zagraniczne ramię państwowej chińskiej telewizji CCTV), Chińskie Radio Międzynarodowe (CRI), anglojęzyczny dziennik "China Daily" i oficjalny organ prasowy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) - dziennik "Renmin Ribao".

Z Kantonu Andrzej Borowiak