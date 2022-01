Chiny: MSZ krytykuje francuską rezolucję, zarzucającą Pekinowi ludobójstwo w Sinciangu

Chińskie MSZ wyraziło w piątek stanowczy sprzeciw wobec rezolucji francuskiego Zgromadzenia Narodowego, w której potępiono „ludobójczy charakter przemocy politycznej” wobec muzułmańskiej mniejszości ujgurskiej w regionie Sinciang na zachodzie ChRL.

Ta rezolucja "lekceważy rzeczywistość i stanowi "poważną ingerencję w wewnętrzne sprawy Chin"; wyrażamy wobec niej "stanowczy sprzeciw" - powiedział rzecznik MSZ Zhao Lijian na briefingu prasowym w Pekinie.

Niewiążąca rezolucja przyjęta w czwartek przez niższą izbę francuskiego parlamentu wzywa rząd w Paryżu do potępienia "zbrodni przeciw ludzkości i ludobójstwa" w Sinciangu. Zarzuca władzom ChRL, że zmuszają Ujgurów do pracy, stosują wobec nich powszechny nadzór, tortury, przemoc seksualną, masowe internowania, przymusowe sterylizacje oraz dążą do wykorzenienia ich kultury i tożsamości.

Ambasada ChRL we Francji oceniła te zarzuty jako "całkowicie kłamliwe". Komunistyczne władze Chin zaprzeczają, że w Sinciangu dochodzi do jakichkolwiek prześladowań, a zagraniczne oskarżenia w tej sprawie określają jako "największe kłamstwa stulecia".

Wcześniej podobne niewiążące rezolucje w tej sprawie przyjmowały izby parlamentarne w Czechach, Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii i Kanadzie, a rząd Stanów Zjednoczonych formalnie oskarżył Chiny o ludobójstwo. Zarzuty te wymieniane były również jako główny powód dyplomatycznego bojkotu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie zapowiedzianego przez administrację USA.