Chiny: MSZ krytykuje USA za opuszczenie Światowej Organizacji Zdrowia

Rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian potępił w środę plan wycofania się Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oceniając, że krok ten będzie miał dotkliwe konsekwencje dla krajów rozwijających się.

Na rutynowym briefingu prasowym w Pekinie Zhao wezwał również społeczność międzynarodową do wspierania WHO.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił wycofanie swojego kraju z WHO, zarzucając jej spóźnioną reakcję na pandemię koronawirusa - poinformował we wtorek na Twitterze wywodzący się z Partii Demokratycznej członek komisji Senatu ds. zagranicznych Robert Menendez.

Według Trumpa reakcja WHO na pandemię nie była właściwa, ponieważ organizacja znajduje się pod "całkowitą kontrolą" Chin. Amerykański prezydent oskarżył również Pekin o wywieranie presji na WHO i nieprzysyłanie jej obowiązkowych raportów.

Środki, które miały być skierowane z budżetu USA do WHO, zostaną przekazane innym organizacjom, zajmującym się zdrowiem publicznym - zapowiedział przywódca USA. Składka Stanów Zjednoczonych do WHO była największa pośród wszystkich krajów świata. W 2019 roku amerykański rząd przekazał WHO ok. 400 mln USD, co odpowiadało ok. 15 proc. budżetu tej organizacji.

Przekazana ONZ notyfikacja o wycofaniu się USA z WHO wejdzie w życie 6 lipca 2021 roku.

Z Kantonu Andrzej Borowiak