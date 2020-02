Chiny: MSZ: ochrona ludzi przed epidemią to odpowiedzialność każdego kraju

Walka z epidemią, ochrona swoich obywateli i zdrowia publicznego na świecie to odpowiedzialność każdego kraju – ocenił we wtorek rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian. Dodał, że Chiny są skłonne zacieśnić współpracę z Koreą Płd. i Japonią w tym zakresie.

"Od początku epidemii rządy i mieszkańcy Japonii i Korei Płd. zaoferowali Chińczykom wartościowe wsparcie i pomoc w walce z epidemią, a Chiny są za to głęboko wdzięczne" - powiedział na rutynowym briefingu Zhao, cytowany przez chińską agencję prasową Xinhua.

Dodał, że Chiny, które zmagają się z epidemią u siebie, są jednocześnie skłonne podzielić się zebranymi informacjami i doświadczeniami z Koreą Płd. i Japonią oraz udzielić im pomocy i wsparcia w miarę swoich możliwości.

Epidemia, która prawdopodobnie rozpoczęła się pod koniec 2019 roku w chińskim mieście Wuhan, doprowadziła już do śmierci ponad 2,6 tys. osób w Chinach kontynentalnych. Do wtorku w całym kraju zakażenie wykryto u ponad 77,6 tys. osób.

Najwięcej zakażeń poza Chinami odnotowano w Korei Płd. We wtorek bilans wzrósł tam do 977 zarażonych i 11 ofiar śmiertelnych. W Japonii wykryto 850 zakażeń, z czego większość na wycieczkowcu Diamond Princess zacumowanym w porcie w Jokohamie. Co najmniej cztery osoby zmarły w Japonii z powodu koronawirusa.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) chwaliła Chiny za stanowcze środki zapobiegania rozwojowi epidemii, ale krytycy zarzucali władzom Wuhanu, że zareagowały na zagrożenie zbyt późno i w początkowej fazie kryzysu próbowały uciszyć głosy ostrzegające przed wirusem. Na początku lutego ówczesny sekretarz Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w tym mieście Ma Guoqiang przyznał, że gdyby środki zapobiegawcze wprowadzono wcześniej, wpływ wirusa na Chiny i świat "byłby mniejszy".

Z Kantonu Andrzej Borowiak