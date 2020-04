Chiny: MSZ odrzuca sugestie USA, że Pekin świadomie przyczynił się do pandemii

Rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang odrzucił w poniedziałek sugestie prezydenta USA Donalda Trumpa, że Chiny mogły świadomie przyczynić się do pandemii koronawirusa. ChRL również jest ofiarą patogenu, a USA powinny zaprzestać tych ataków – powiedział.

Według CNN Trump oświadczył w sobotę, że chciałby, aby Chiny odwiedzili amerykańscy śledczy, by przeprowadzić dochodzenie w sprawie epidemii koronawirusa. Dodał, że trwają w tej sprawie rozmowy z chińskimi władzami.

"Jeśli to był błąd, błąd to błąd. Ale jeśli są za to świadomie odpowiedzialni, wówczas powinny być konsekwencje" - powiedział Trump, cytowany przez agencję Bloomberga. Inni przedstawiciele amerykańskiej administracji zarzucali Chinom, że nie informowały przejrzyście o przebiegu epidemii.

Pytany o te wypowiedzi na rutynowym briefingu prasowym w Pekinie, rzecznik chińskiego MSZ oświadczył, że Chiny podjęły "najbardziej wszechstronne, rygorystyczne i dogłębne środki" na rzecz opanowania epidemii "w duchu otwartości, przejrzystości i odpowiedzialności".

"Ten wirus jest wspólnym wrogiem ludzkości i może uderzyć w każdym momencie i miejscu. Tak jak inne kraje, Chiny również są ofiarą, a nie sprawcą ani współsprawcą Covid-19" - powiedział, apelując o międzynarodową współpracę.

Geng podkreślił przy tym, że nikt nie prosił USA o odszkodowania za epidemię grypy H1N1 w 2009 roku, wirusa HIV, który spowodował "niewypowiedziane cierpienia niezliczonych ofiar", ani kryzys finansowy z 2008 roku.

"USA muszą zrozumieć, że ich wrogiem jest wirus, a nie Chiny (…) Atakowanie i dyskredytowanie innych krajów nie uratują czasu ani straconych żyć" - powiedział chiński rzecznik.

Z Kantonu Andrzej Borowiak