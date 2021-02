Chiny: MSZ: przekażemy 10 mln dawek szczepionek na Covid-19 inicjatywie COVAX

Chiny przekażą 10 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19 globalnemu programowi dystrybucji COVAX, by pomóc odpowiedzieć na pilne zapotrzebowanie państw rozwijających się – ogłosił w środę rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin.

"Mamy nadzieję, że kraje świata, które mają takie możliwości, wkroczą do akcji, wesprą COVAX praktycznymi działaniami, wesprą Światową Organizację Zdrowia (WHO), pomogą krajom rozwijającym się odpowiednio szybko pozyskać szczepionki i przyczynią się do zwycięstwa społeczności międzynarodowej nad pandemią" - powiedział Wang na briefingu w Pekinie.

Program COVAX, prowadzony przez WHO i stowarzyszenie GAVI, ma zgodnie z planem przekazać w tym roku 2-3 mld dawek szczepionek przeciw Covid-19 krajom o niskich i średnich dochodach. Dostawy mają się rozpocząć jeszcze w lutym.

MSZ w Pekinie informowało w styczniu, że chińskie firmy opracowujące szczepionki - Sinovac Biotech, Sinopharm i CanSino Biologics - złożyły wnioski o przystąpienie do inicjatywy COVAX. WHO analizuje obecnie te wnioski, a decyzja w sprawie szczepionek Sinopharmu i Sinovacu zapadnie najwcześniej w marcu - podała agencja Reutera, która dotarła do wewnętrznego dokumentu WHO w tej sprawie.

Żaden z trzech chińskich koncernów nie podał do wiadomości publicznej pełnych danych dotyczących skuteczności szczepionek, ale ograniczona podaż preparatów zachodnich sprawia, że wiele państw rozwijających się zabiega o szczepionki opracowane w Chinach - pisze Reuters.

Państwowe chińskie media podkreślają zainteresowanie szczepionkami Sinopharmu i Sinovacu za granicą. Oprócz Chin kontynentalnych chińskie preparaty stosowane są już m.in. w Serbii, Brazylii, Indonezji, Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a zamówienia na nie złożyły również Węgry i Ukraina.

Szczepionka CanSino została w ubiegłym roku zatwierdzona przez władze Chin do kryzysowego użycia w wojsku.

Z Kantonu Andrzej Borowiak