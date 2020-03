Chiny: MSZ: USA powinny skupić się na własnej odpowiedzi na koronawirusa

Urzędnicy w Stanach Zjednoczonych powinni skupić się na własnej odpowiedzi na koronawirusa, a nie obwiniać Chiny – oświadczył w czwartek rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang, pytany o wypowiedź doradcy prezydenta USA Roberta O’Briena.

Doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego stwierdził w środę, że Chiny początkowo nie poradziły sobie z epidemią nowego koronawirusa. Ocenił, że działania chińskich władz kosztowały społeczność międzynarodową dwa miesiące i utrudniły opanowanie epidemii w Chinach i na świecie.

W odpowiedzi rzecznik chińskiego MSZ podkreślił, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii w związku z wirusem, co - jak ocenił - wskazuje, że jest on zagrożeniem dla całej ludzkości.

Wyraził przy tym nadzieję, że "niektórzy amerykańscy urzędnicy skupią się na odpowiedzi na epidemię i promocji współpracy, zamiast zwalać winę na Chiny". "Takie podejście nie jest ani moralne, ani odpowiedzialne" - ocenił.

WHO chwaliła Chiny za surowe środki przeciwdziałania szerzeniu się wirusa, w tym praktyczne odcięcie od świata miasta Wuhan, w którym pod koniec 2019 roku wybuchła epidemia. Krytycy zarzucali jednak władzom Wuhanu, że zareagowały za późno i początkowo blokowały informacje o koronawirusie.

Z Kantonu Andrzej Borowiak