Chiny: MSZ w Pekinie oskarża USA o „rasizm i białą supremację”

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych przekazało, że „rasizm i biała supremacja wciąż szerzą się w Stanach Zjednoczonych” – poinformowała w poniedziałek Sky News.

Zhao Liljan, rzecznik ministerstwa zabrał głos z okazji 20. rocznicy Światowej Konferencji przeciwko Rasizmowi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z nimi Nietolerancji.

"Ze względu na bezczynność i nieudolne działania kilku krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, społeczność międzynarodowa ma jeszcze długą drogę do wyeliminowania rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji" - stwierdził rzecznik MSZ Chin. I dodał: "Jeśli USA naprawdę dbają o prawa człowieka i są zaangażowane w realizację równości rasowej, powinny naprawić swoje godne ubolewania prawa człowieka, wyeliminować szalejącą dyskryminację rasową w kraju, zamiast siedzieć bezczynnie przy radykalnych ideach, takich jak biała supremacja i nienawiść wobec mniejszości etnicznych, co prowadzi do nowych tragedii".

Zhao Liljan jest znany ze swoich ostrych i obraźliwych wypowiedzi. W 2020 roku wykorzystał na Twitterze fotomontaż, by zasugerować, że australijscy żołnierze winny są zbrodni wojennych w Afganistanie.

Słowa przedstawicieli chińskich władz padły w czasie trwającej rozprawy Pekinu z muzułmańską mniejszością Ujgurów.

W marcu bieżącego roku Departament Stanu USA opublikował Rejestr Praw Człowieka 2020 określający okrucieństwa państwa chińskiego wobec Ujgurów mianem "ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości". Według szacunków Departamentu "od 2017 roku w Sinciangu zatrzymano dwa miliony Ujgurów i przedstawicieli innych grup etnicznych".

W późniejszym oświadczeniu MSZ Chin uznało przedstawione zarzuty za "najbardziej niedorzeczne kłamstwo stulecia, oburzającą zniewagę wobec narodu chińskiego oraz rażące naruszenie prawa międzynarodowego i podstawowych norm regulujących stosunki międzynarodowe".