Chiny: MSZ: wykładowca japońskiej uczelni przyznał się do szpiegostwa

Wykładowca japońskiego uniwersytetu, który zniknął latem 2019 roku w czasie podróży do Chin, został tam zatrzymany za rzekome szpiegostwo – potwierdziło w czwartek chińskie MSZ. Rzecznik resortu Geng Shuang oświadczył, że jest to obywatel ChRL i przyznał się do winy.

"Fakty w tej sprawie są jasne, a dowody są niezbite. Została ona przekazana do zbadania prokuraturze i prowadzona jest zgodnie z prawem" - powiedział Geng na briefingu prasowym w Pekinie. Nie ujawnił szczegółów dotyczących rzekomego szpiegostwa.

Yuan wykładał historię polityczną Azji Wschodniej na Uniwersytecie Pedagogicznym Hokkaido (HUE). Uczelnia straciła z nim kontakt latem 2019 roku, gdy wyjechał do Chin na pogrzeb swojej matki - podała japońska agencja prasowa Kyodo, powołując się na uniwersytet i znajomych wykładowcy.

W styczniu grupa współpracowników, kolegów i innych osób złożyła petycję w chińskim konsulacie w Sapporo z prośbą o pomoc w sprowadzeniu Yuana z powrotem do Japonii. Mężczyzna urodził się w Chinach, ale studiował prawo na japońskiej uczelni i na stałe mieszkał w Japonii.

Kyodo przypomina, że we wrześniu zatrzymano w Chinach za rzekome szpiegostwo Japończyka Nobu Iwataniego, wykładowcę innej uczelni w Sapporo, Uniwersytetu Hokkaido. W listopadzie został on zwolniony. Od 2015 roku w ChRL zatrzymano co najmniej 15 obywateli Japonii pod różnymi zarzutami, w tym pod zarzutem szpiegostwa - pisze japońska agencja.

W środę rząd Australii wezwał do uwolnienia obywatela tego kraju, pisarza i blogera Yang Hengjuna, formalnie oskarżonego w Chinach o szpiegostwo. Chińskie MSZ odrzuciło protest australijskich władz i oceniło, że nie powinny one wtrącać się w tę sprawę.

Z Kantonu Andrzej Borowiak