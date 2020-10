Gorąco na linii Chiny - USA

Chiny udzielą „prawowitej i koniecznej” odpowiedzi, jeśli USA po raz kolejny sprzedadzą broń Tajwanowi – oświadczył we wtorek rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian, komentując nieoficjalne doniesienia o trzech planowanych dostawach zaawansowanego uzbrojenia.

Zhao oświadczył, że poprzez sprzedawanie broni Tajwanowi USA naruszają zasadę "jednych Chin", ingerują w wewnętrzne sprawy ChRL oraz szkodzą jej suwerenności i interesom bezpieczeństwa. Chiny stanowczo się temu sprzeciwiają - podkreślił.

Wezwał również rząd amerykański, aby natychmiast zaprzestał sprzedawania broni Tajwanowi oraz zerwał wszystkie kontakty wojskowe z wyspą.



- Chiny podejmą prawowitą i konieczną reakcję w zależności od rozwoju sytuacji - dodał.

Również we wtorek składający wizytę w Malezji szef chińskiego MSZ Wang Yi apelował do krajów azjatyckich, by zachowały czujność w związku z "zagrożeniem bezpieczeństwa", jakie jego zdaniem stwarza regionalna strategia Stanów Zjednoczonych.

- Dąży ona do propagowania starej zimnowojennej mentalności i wszczynania konfrontacji pomiędzy różnymi grupami i blokami, a także podsycania geopolitycznej rywalizacji. Wierzę, że wszystkie strony wyraźnie to widzą i zachowają wobec tego czujność - powiedział chiński minister.

Komunistyczna ChRL uznaje demokratycznie rządzony Tajwan za zbuntowaną prowincję i nie wyklucza możliwości użycia siły, by przejąć nad nim kontrolę. Stany Zjednoczone, podobnie jak większość krajów świata, nie utrzymują formalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem, ale są jego największym dostawcą uzbrojenia.

Relacje amerykańsko-chińskie są obecnie najgorsze od dziesięcioleci. Waszyngton obwinia Pekin o pandemię Covid-19 i zarzuca mu stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych i gospodarczych, kradzież własności intelektualnej, łamanie praw człowieka wobec mniejszości etnicznych czy ograniczanie autonomii Hongkongu.