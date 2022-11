Chiny: MSZ: zatrzymany przez policję korespondent BBC nie przedstawił się jako dziennikarz

MSZ Chin oświadczyło w poniedziałek, że zatrzymany przez policję korespondent BBC nie przedstawił się jako dziennikarz. Brytyjski minister biznesu Grant Shapps ocenił natomiast, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla policji bijącej reporterów wykonujących swoją pracę.

Korespondent BBC Edward Lawrence został zatrzymany i skuty kajdankami, był bity i kopany przez chińską policję, gdy relacjonował protesty przeciwko restrykcjom covidowym w Szanghaju w niedzielę wieczorem. Wypuszczono go po kilku godzinach - potwierdziła BBC.

Rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian oświadczył na briefingu prasowym w Pekinie, że komunikat BBC nie odzwierciedla przebiegu wydarzeń, a Lawrence nie przedstawił się policjantom jako dziennikarz.

Do sprawy odniósł się brytyjski minister biznesu. "Nie może być absolutnie żadnego usprawiedliwienia dla bicia przez policję dziennikarzy tylko za relacjonowanie trwających protestów" - powiedział stacji Sky News Shapps.

Również dziennikarze sceptycznie odnoszą się do tłumaczeń chińskiego MSZ. "Kompletna bzdura. A nawet, jeśli to prawda, po co go bić?" - ocenił na Twitterze założyciel hongkońskiego portalu Hong Kong Free Press Tom Grundy.

Klub Korespondentów Zagranicznych w Chinach (FCCC) wyraził "skrajne zaniepokojenie" sposobem, w jaki traktowano dziennikarzy relacjonujących protesty w Szanghaju i Pekinie. Według Klubu reporterzy z różnych mediów byli nękani przez policję.

"FCCC jest bardzo zawiedziony i sfrustrowany rosnącymi barierami, nakładanymi na zagranicznych dziennikarzy pracujących w Chinach oraz agresją okazywaną im przez policję. Wzywamy władze, by wywiązały się ze swoich obietnic i chroniły bezpieczeństwo i prawo do opisywania wydarzeń przez wszystkich zagranicznych dziennikarzy pracujących w kraju" - napisano w komunikacie Klubu.

Wcześniej w internecie pojawiły się nagrania przedstawiające kilku policjantów obezwładniających Brytyjczyka. (https://tinyurl.com/bdd4dxpj, https://tinyurl.com/bddkr9km).

Protesty w Szanghaju rozpoczęły się w sobotę wieczorem w reakcji na pożar budynku mieszkalnego w zmagającym się z lockdownami mieście Urumczi, stolicy regionu Sinciang. Władze cenzurowały w sieci pytania, czy restrykcje utrudniły ewakuację z budynku i gaszenie pożaru, w którym zginęło co najmniej 10 osób.

Z relacji w mediach społecznościowych wynika, że demonstracje odbywały się w weekend również w Pekinie, Wuhanie, Chengdu, Nankinie, Xianie, Lanzhou i Dali. Wielu uczestników unosiło nad głowami puste białe kartki papieru, by wyrazić sprzeciw wobec ograniczania wolności słowa. Domagali się też złagodzenia restrykcji covidowych.

Komunistyczne władze Chin obstają przy polityce "zero Covid" i dążą do całkowitej eliminacji koronawirusa z kraju. Lockdowny, masowe testy i wszechobecne kontrole uderzają w chińską gospodarkę i wywołują niezadowolenie społeczne, ale według władz zapobiegają milionom potencjalnych zakażeń i zgonów.