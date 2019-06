Chiny nadal największym dostawcą towarów do USA

Eksport towarów w kontenerach z Chin do Stanów Zjednoczonych zmalał w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2019 roku o 6,5 proc., w porównaniu do tego samego okresu 2018 r. Taki jest skutek wojny handlowej między obu krajami.

Jak wynika z danych brytyjskiej firmy analitycznej Alphaliner, w okresie od stycznia do końca maja tego roku wolumen transportowanych towarów z Chin do USA sięgał 3,87 mln TEU, wobec 4,14 mln TEU w analogicznym okresie ubiegłego roku (-6,5 proc.).

Jednak pomimo napięć we wzajemnych relacjach, Chiny pozostają zdecydowanie największym źródłem amerykańskiego importu towarów w kontenerach, mimo że jego udział zmniejszył się z 46 proc. w 2018 r. do 42 proc. w tym roku.Na wojnie handlowej obu supermocarstw korzystają inne kraje. W okresie styczeń-maj 2019 r. Stany Zjednoczone sprowadziły łącznie 9,31 mln TEU towarów w kontenerach, tj. o 2,8 proc. więcej w porównaniach rocznych (9,06 mln TEU w tym samym okresie 2018 r.), ponieważ wzrost odnotowali dostawcy towarów z wielu innych krajów, niż Chiny.Patrz też: Wojna handlowa USA-Chiny skutkuje zmianami w przepływie towarów Grupa 15 największych eksporterów do USA, poza Chinami, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. miała średni wzrost wolumenu sprzedaży do USA (towarów w kontenerach) o 12,1 proc. Ich łączny udział w tak rozumianym amerykańskim imporcie wzrósł z 35 proc. do 39 proc.Choć na wspomnianą 15-kę przypadł 3,6 mln TEU wolumen eksportu do USA, to był on nadal mniejszy, niż z Chin (3,87 miliona TEU), informuje Colchester's Seatrade Maritime News.Największy wzrost eksportu do USA (o 30,7 proc.) odnotował w tym roku Wietnam, ponieważ wysłał towary w 564,4 tys. TEU.„Przewoźnicy morscy zarabiają na zwiększonych ilościach towarów wysyłanych z Wietnamu do USA. Już dodali w tym roku dwa nowe bezpośrednie połączenia z portu Haiphong w północnym Wietnamie, aby uzupełnić 12 istniejących kursów z portu Cai Mep w południowym Wietnamie” - stwierdza Alphaliner.Jak jednak twierdzą analitycy zajmujący się transportem kontenerowym, tak duży wzrost eksport nie przysparza w pełni zysków gospodarce Wietnamu. Prawdopodobnie do USA nadal trafiają nielegalnie towary chińskiego pochodzenia objęte embargiem, ale ich ekspedycja z Wietnamu pozwala uniknąć karnych ceł.Patrz też: Europejski protekcjonizm. Nowa metoda walki z Chinami kosztem wewnątrzunijnej konkurencji?