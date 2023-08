Chiny: Największe opady deszczu w Pekinie od 140 lat; w powodziach zginęło 20 osób

W Pekinie spadło blisko 745 mm deszczu od soboty do środowego poranka; to największe opady w stolicy Chin od 140 lat - poinformowało w środę Biuro Meteorologiczne Pekinu. W wyniku ulew i powodzi zginęło co najmniej 20 osób, a 27 zostało uznanych za zaginione. Wcześniej informowano o 11 ofiarach śmiertelnych.

Chińskie władze przekazywały we wtorek, że ulewne deszcze zniszczyły drogi wokół Pekinu, spowodowały przerwy w dostawach prądu. Podały również liczbę 20 ofiar śmiertelnych. Ewakuowano tysiące osób, które znalazły schronienie w szkołach i budynkach publicznych na przedmieściach Pekinu i w okolicznych miastach.

Intensywność opadów w tym roku jest zaskakująca. Lato w Pekinie jest zwykle suche, a tegoroczne upały były rekordowe - ocenia agencja Associated Press. Pod koniec czerwca w Pekinie przez trzy dni z rzędu notowano temperatury sięgające 40 stopni C.

W poniedziałek władze Pekinu wprowadziły stan najwyższej gotowości z powodu podtopień i ryzyka osunięć ziemi.