Chiny nałożyły dodatkowe cła odwetowe na towary z USA

Chiny oświadczyły 8 sierpnia, że postanowiły nałożyć dodatkowe cła odwetowe na produkty importowane ze Stanów Zjednoczonych. Mają one objąć towary o wartości 16 mld dolarów.

Japońska agencja Kyodo donosi, że chińskie ministerstwo handlu poinformowało, iż 25-proc. cłami zostaną objęte 333 towary, m.in. samochody, wyroby ze stali oraz produkty pochodne ropy naftowej. Cła mają obowiązywać od 23 sierpnia.

Decyzja o nałożeniu ceł odwetowych zbiega się w czasie z opublikowaniem przez Biuro Przedstawiciela Handlowego USA (USTR) listy dotyczącej nowych ceł na chińskie towary warte 16 mld dolarów, która miałaby wejść w życie również 23 sierpnia.



6 lipca zaczęła obowiązywać pierwsza partia 25-procentowych ceł na sprowadzane do USA chińskie produkty warte 34 mld dolarów rocznie, co w zamyśle amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa ma być dla Pekinu karą za kradzież technologii. Tego samego dnia wprowadzono również chińskie taryfy odwetowe o podobnej skali, a chińskie ministerstwo handlu oceniało to jako wybuch największej wojny celnej w historii gospodarki.



Waszyngton poinformował niedawno, że rozważa nałożenie 25-procentowych ceł na kolejne chińskie produkty, warte 200 mld dolarów rocznie. W odpowiedzi chińskie ministerstwo finansów ogłosiło, że może nałożyć cła odwetowe różnej wysokości na ponad 5,2 tys. amerykańskich towarów, których import do Chin wart jest 60 mld dolarów rocznie.



Trump zarzuca Chinom nieuczciwe praktyki handlowe, które jego zdaniem przyczyniają się do olbrzymiego deficytu jego kraju w dwustronnej wymianie. W 2017 roku deficyt ten wyniósł - według danych amerykańskich - 375 mld dolarów.

