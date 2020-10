Chiny obiecują władzom Tajlandii inwestycje w czasie trwającego kryzysu politycznego

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi podczas wizyty w Bangkoku w czwartek zaoferował rządowi Tajlandii inwestycje chińskich firm. Podpisano też umowę o utworzeniu korytarza usprawniającego wymianę handlową między obydwoma krajami.

Wang Yi, który spotkał się z tajlandzkimi dyplomatami i premierem Prayuthem Chan-ocha, zapewnił, że zachęci chińskie firmy do inwestycji we Wschodni Korytarz Ekonomiczny (EEC) - utworzoną w 2017 roku specjalną strefę złożoną z trzech prowincji leżących u wybrzeży Zatoki Tajlandzkiej. Obszar ma zostać zintegrowany z infrastrukturą Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI).

Kraje doszły też do porozumienia w sprawie utworzenia "zielonego korytarza", który mimo pandemicznych obostrzeń ma usprawnić wymianę handlową, oraz szybkiej ścieżki mającej ułatwić sprowadzanie do Tajlandii chińskich pracowników.

Szef chińskiego MSZ wezwał do przyspieszenia przygotowań do budowy kolei dużych prędkości, która miałaby połączyć Tajlandię z Laosem i chińską prowincją Yunnan. Rozpoczęcie budowy pierwszego odcinka linii, między Bangkokiem i położonym na północnym wschodzie kraju miastem Nakhon Ratchasima (Korat), opóźnia się od lat z powodu kontrowersji wokół kosztów chińskiego kredytu, którym ma być sfinansowana.

"Chiny zdecydowanie wspierają Tajlandię w jej wyborze takiej ścieżki rozwoju, jaka odpowiada jej warunkom, (…) w utrzymywaniu stabilności społecznej oraz realizowaniu jej rozwoju i dobrobytu" - powiedział w Bangkoku Wang, cytowany przez państwową agencję Xinhua. Przekazał także "serdeczne pozdrowienia" przewodniczącego Xi Jinpinga dla króla Mahy Vajiralongkorna.

Hongkońska gazeta "South China Morning Post" zauważa na swoim portalu, że Wang odwiedził Tajlandię w czasie, gdy rząd premiera Prayutha Chan-ocha mierzy się z narastającym kryzysem politycznym i gospodarczym.

Od trzech miesięcy trwają w tym kraju masowe antyrządowe protesty, a pandemia Covid-19 doprowadziła do upadku ważnych sektorów gospodarki, w tym przemysłu turystycznego oraz lotniczego. Jak ocenia dziennik, tajlandzki rząd rozpaczliwie potrzebuje dobrych informacji ekonomicznych i liczy, że chińskie inwestycje w technologie pomogą w przekształceniu królestwa z regionalnej bazy produkcyjnej w cyfrowy hub. Wymiana handlowa między Tajlandią i Chinami sięga obecnie 80 mld dolarów rocznie.

Chiński minister przybył do Bangkoku z Laosu, którego rządowi - według państwowych mediów - obiecał priorytetowy dostęp do opracowywanej szczepionki na koronawirusa. Wang miał też podkreślić, że niemal ukończona linia kolejowa prowadząca do Państwa Środka będzie lokomotywą laotańskiego wzrostu gospodarczego. Dyplomata odwiedził także Kambodżę, której rząd korzysta z wielomiliardowego chińskiego wsparcia, a także Malezję oraz Singapur.

