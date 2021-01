Chiny odczuwają przenosiny produkcji do innych państw

Oficjalne chińskie dane statystyczne notują kolejne wzrosty eksportu. Niewątpliwie ChRL korzysta na pandemii, to jednak tylko część prawdy... Wraz z kolejnymi zagranicznymi firmami przenoszącymi produkcję z Chin do Azji Południowo-Wschodniej władze prowincji zwracają się do Pekinu z prośbami o pomoc. Chodzi o regiony z wybrzeża, będące głównymi ośrodkami chińskiej gospodarki.

Pandemia przyspieszyła zjawisko decouplingu. To proces zmniejszania współzależności gospodarek Zachodu i gospodarki chińskiej, m.in. przez przenoszenie produkcji.

Z Państwa Środka wynoszą się nie tylko koncerny ze Starego Kontynentu czy USA. Dużym zmartwieniem dla chińskich władz lokalnych jest postawa japońskich przedsiębiorstw.

Chińscy poddostawcy reagują na zachodzące zmiany szybciej niż amerykańskie i europejskie firmy - sami przenoszą swą produkcję poza Chiny.