Chiny odkryły wielkie złoże. Jest jednak jeden haczyk

Chiny odkryły złoże węglowodorów wielkości 1 mld ton. Problem w sięgnięciu po surowce może stanowić jednak jego konstrukcja. Surowce znajdują się bowiem aż 8,5 km pod ziemią. Chińskie firmy jednak radzą sobie już nawet z większymi wyzwaniami.

CNPC Tarim, spółka córka CNPC działająca w kotlinie, planuje zwiększyć regionalną produkcję do 40 mln ton w 2025 r. i 50 mln w 2035 r.Najnowsze odkrycie CNPC jest również dowodem na postęp techniczny chińskich firm energetycznych. Chociaż Chiny posiadają bogate rezerwy węglowodorów, ich wydobycie jest często trudne ze względów geologicznych, co do tej pory uniemożliwiało krajowi zmniejszenie jego przytłaczającej zależności od importu.W szczególności kotlina Tarymska, ze względu na tektoniczne deformacje, ma 60 proc. najbardziej niedostępnych złóż w kraju, ze standardową głębokością od 6 do 10 km pod ziemią. Trudna lokalizacja geologiczna nowo odkrytych złóż wymagała wierceń o rekordowej głębokości 8,47 km.Jednakże Państwo Środka coraz lepiej radzi sobie z takimi wyzwaniami. Dla przykładu, wiercenia w polu naftowym Fuman, blisko którego zostało odkryte miliardowe złoże, regularnie dochodzą do 8 km. Sześć lat po jego otworzeniu wydobycie trudno dostępnej ropy z Fuman wzrosło z 30 tys. ton do ponad 1,5 mln w 2020 r. Dodatkowo, w styczniu 2020 r. Tarim CNPC ogłosiła, że po latach badań technologicznych jej zdolności wiertnicze osiągnęły poziom 10 km.Dlatego też CNPC chwali się jednym z najgłębszych odwiertów w Azji jako wielkim sukcesem chińskiego sektora energetycznego.