Chiny: Ogłoszono nazwę pierwszej chińskiej misji na Marsa

Pierwsza chińska misja eksploracyjna na Marsa będzie nosiła nazwę Tianwen-1, co oznacza „pytania do niebios” i nawiązuje do starożytnego wiersza – ogłosiła w piątek chińska agencja kosmiczna CNSA. Bezzałogowa ekspedycja ma wyruszyć jeszcze w tym roku.

Nazwę misji ogłoszono przy okazji przypadającego na piątek Dnia Kosmosu, który upamiętnia wystrzelenie pierwszego chińskiego satelity 24 kwietnia 1970 roku. W tym roku obchodzone jest również 50-lecie chińskiego programu kosmicznego - podała państwowa agencja prasowa Xinhua.

W napisanym ponad dwa tysiące lat temu wierszu "Tianwen" poeta Qu Yuan sformułował szereg wątpliwości dotyczących nieba, gwiazd, naturalnych zjawisk, mitów i rzeczywistości.

Od tej pory wszystkie chińskie misje eksploracji planet będą nazywane Tianwen, by podkreślić dążenie Chin do naukowego badania wszechświata - ogłosiła CNSA.

Pierwsza chińska ekspedycja na Marsa ma wyruszyć na Marsa jeszcze w 2020 roku. W ramach jednej misji planowane jest wejście na orbitę, lądowanie i wypuszczenie na powierzchnię Czerwonej Planety łazika - przekazała Xinhua.

W 2003 roku Chiny stały się trzecim państwem, po USA i b. ZSRR, które wysłało w przestrzeń kosmiczną człowieka na pokładzie rakiety rodzimej produkcji. Od tamtej pory ChRL stara się dogonić w wyścigu kosmicznym USA i Rosję, aby stać się ważnym mocarstwem w tej dziedzinie do 2030 roku.

Z Kantonu Andrzej Borowiak