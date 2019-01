Chiny ostrzegają pracowników państwowych firm przed wyjazdami do USA

Władze Chin zaapelowały do pracowników państwowych firm aby unikali wyjazdów służbowych do Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników - podała we wtorek agencja Bloomberga. W przypadku konieczności wyjazdu apelują o zachowanie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa.

Państwowa Komisja Kontroli i Zarządzania Majątkiem Państwowym (SASAC) doradza pracownikom państwowych firm aby w przypadku wyjazdu do USA zabierali ze sobą tylko zabezpieczone, służbowe komputery. Ostrzeżenie dotyczy także Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

1 grudnia na lotnisku w kanadyjskim Vancouver, na wniosek USA, zatrzymana została dyrektor finansowa Huawei Meng Wanzhou. USA podejrzewają ją o oszustwa w związku z łamaniem amerykańskich sankcji nałożonych na Iran. Obecnie Meng - zwolniona z aresztu za kaucją - oczekuje na wynik postępowania w sprawie ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie grozi jej wieloletnie więzienie. Wydarzenie to wpisuje się w rosnący konflikt między Waszyngtonem a Pekinem.



Jak podkreśla agencja Reutera na razie nie wiadomo czy zatrzymanie Weng spotka się z reakcją Pekinu wobec amerykańskich firm działających w Chinach.



Komisja Kontroli i Zarządzania Majątkiem Państwowym jest urzędem na szczeblu ministerialnym i zarządza bezpośrednio ponad setką chińskich przedsiębiorstw państwowych, w tym najpotężniejszymi koncernami, które cieszą się monopolistyczną pozycją i mają opinię "państwa w państwie".

