Chiny otwierają się na zagranicznych kontrahentów. Rośnie import

W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2018 roku Chiny sprowadziły z zagranicy towarów za 1,79 bilionów dolarów, czyli aż o 20,3 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku. Wcześniejsze dane wskazywały nawet na dynamikę sięgającą 26,3 proc.

Dane te uściśliła 9 listopada Główna Administracja Celna (GAC) ChRL.

Od stycznia do października włącznie wymiana handlowa Chin wzrosła o 16,1 procent w porównaniach rocznych i miała wartość 3,84 bilionów dolarów, w tym eksport - o wartości 2,05 bln dolarów - zwiększył się w porównaniach rocznych o 12,6 proc., co jest tempem jednym z niższych w ostatnich latach.Pomimo wyższej dynamiki importu nad eksportem Chiny nadal uzyskały nadwyżkę obrotów towarowych w wysokości 254,2 miliardów dolarów, która była jednak o 22,3 procent mniejsza niż w tym samym okresie 2017 roku, ogłosiła GAC.Chiny przekuwają tę tendencję w sukces polityczny. Jak powiedział podczas konferencji prasowej Li Kuiwen, dyrektor Departamentu Statystyki GAC, "stosunkowo szybszy wzrost przywozu towarów niż wzrostu eksportu świadczy o dalszym otwieraniu się Chin na współpracę z zagraniczną" i "zrównoważonym rozwoju wymiany towarowej".Nierównowaga w wymianie handlowej większości krajów (w przypadku Polski relacja naszego eksportu do importu z Chin wynosi 1:10 ) jest przedmiotem krytyki partnerów Chin. Dla USA była jednym z powodów wprowadzenia przez administrację Trumpa wyższych ceł na szereg towarów chińskich.Li Kuiwen przypomniał, że w Szanghaju odbywają się, po raz pierwszy, China International Import Expo (5-10.11), czyli targi poświęcone zawieraniu głównie transakcji importowych. Są one "sposobem wspierania wolnego handlu oraz popytu Chin na wysokiej jakości towary i usługi".Z dotychczasowych informacji wynika, że np. państwowa grupa producentów przemysłowych skupiona w China National Machinery Industry Corp podpisała już 21 kontraktów importowych o łącznej wartości 8,4 mld USD.Natomiast firmy prywatne zamówiła u kontrahentów zagranicznych ponad 5000 różnych produktów i usług, o łącznej wartości 17,24 mld USD.